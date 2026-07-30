Pretemporada / A 18 días del debut
Así va la enfermería de la UD Las Palmas: Enzo y Cedeño, un mes para estar OK
El pivote galo, que fue operado del tobillo izquierdo, afronta la recta final de su recuperación y se pierde los pulsos ante el Albacete, Ceuta y Girona. Al panameño se le espera también para septiembre
El F-5 de la enfermería de la UD Las Palmas. Enzo Loiodice, una pieza de jerarquía que fue intervenido de su tobillo izquierdo el pasado junio, encara la recta final de su recuperación y le queda el último mes de baja. Se pierde las contiendas ante el Albacete Balompié (16 de agosto), Ceuta (22-A) y Girona (29-A).
El centrocampista galo (170 duelos de amarillo) se lesionó el pasado 2 de abril en el Gran Canaria ante el Granada. Volverá tras cinco meses en el dique seco. Renovó por dos temporadas más.
Por su parte, Edward Cedeño sufrió una grave lesión en enero y pasó por el quirófano -cirugía en el tendón del recto femoral de su pierna derecha-. Se perdió el Mundial 2026 con el combinado caribeño y ahora prefila su vuelta a los terrenos de juego. Mientras Luis Helguera busca a un nuevo Amatucci, cabe reseñar que en esa demarcación ya figuran Sergio Ruiz, Kirian Rodríguez, Iván Medina e Iñaki.
La vuelta de Álvaro Recoba también está programada para septiembre mientras que la de Ale García para el próximo octubre.
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