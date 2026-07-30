La UD Las Palmas activa la 'operación salida' con Adam Arvelo y Cristian Gutiérrez

La operación salida de la UD se activa con el atacante tinerfeño de 21 años Adam Arvelo y hay ofertas por el lateral zurdo marbellín Cristian Gutiérrez -que solicitó salir al término de la pasada campaña-. El de Candelaria salió cedido en enero al Unionistas de Salamanca al gozar de solo dos minutos en la primera vuelta en Segunda con Luis García Fernández.

El extremo gozó de cuatro partidos en la formación salmantina en el Grupo I de la Primera RFEF. Con contrato hasta junio de 2029, el club grancanario no quiere desprenderse de este activo y busca el escenario idóneo para su madurez.

Arvelo participó de inicio a las órdenes de De la Barrera ante los Orlando Pirates en la primera contienda en Marbella y permaneció inédito ante el Al-Ittihad y el Leiria. En esa posición del costado diestro, el número uno es Taisei Miyashiro.El japonés lleva dos dianas en este ciclo de preparación y ha sido relevado por Bassinga. Marvin Park o Viti Rozada también puede actuar por la derecha.

Sobre Cristian Gutiérrez, fue una de las grandes apuestas monetarias de la dirección deportiva el pasado verano. Llegó de la SD Eibar tras abonar la UD un importe que rondó los 750.000 euros. Quedó eclipsado por Enrique Clemente en la pasada edición liguera y en este verano ha sido superado por el canterano Víctor Villote -que también ha participado de central zurdo junto al platanito Carlos Navarro-.

A sus 25 años, cuenta con 109 duelos en la categoría de plata. Con un gol y una asistencia, participó en 16 pulsos y no se hizo con el puesto. Tiene cartel en el planeta de Segunda y existe una nube de misterio sobre el futuro del ex del Málaga, Eibar o el filial Recreativo Granada.

La enfermería

El F-5 de la enfermería de la UD. Enzo Loiodice, una pieza de jerarquía que fue intervenido de su tobillo izquierdo en junio, encara la recta final de su recuperación y le queda el último mes de baja. Se pierde las contiendas ante el Albacete Balompié (16 de agosto), Ceuta (22-A) y Girona (29-A).

El centrocampista galo (170 duelos de amarillo) se lesionó el pasado 2 de abril en el Gran Canaria ante el Granada. Volverá tras cinco meses en el dique seco. Renovó por dos temporadas (2028) y es uno de los sargentos generales de la caseta.

Por su parte, Edward Cedeño sufrió una grave lesión en enero y pasó por el quirófano -cirugía en el tendón del recto femoral de su pierna derecha- en su primer día como jugador del Albacete Balompié. Se perdió el Mundial 2026 con el combinado caribeño y ahora perfila su vuelta a los terrenos -tampoco estará en las primeras tres jornadas de competición-.

Mientras Luis Helguera busca a un nuevo Amatucci, cabe reseñar que en esa demarcación ya figuran Sergio Ruiz, Kirian Rodríguez, Iván Medina e Iñaki. Enzo y Cedeño elevan la competencia. La vuelta de Recobita también está programada para septiembre mientras que la de Ale García para octubre. El canterano se operó el pasado mayo del músculo isquiotibial.

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De la Barrera no ha podido contar en el stage de Marbella por lesión con cinco jugadores como Sandro, Ale García, Enzo Loiodice, Cedeño y Jere Recobita. Dos de los citados (el galo y el canterano de Orilla de Sardina de los siete tantos) fueron indiscutibles. A Luis Helguera todavía le falta apuntalar el plantel con las adquisiciones de un central zurdo, el Amatucci 2.0, dos extremos y un delantero. El director deportivo fue renovado por cinco temporadas (2031).