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UD Las Palmas - Neom SC: fecha, horario y dónde ver por TV y en streaming el cuarto partido de pretemporada

El equipo de Rubén de la Barrera afronta su cuarto y último amistoso de pretemporada en Marbella contra el Neom Sports Club

Llegada de Jefté a Marbella para incorporarse a la UD Las Palmas

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Aarón Cabrera Artiles

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La UD Las Palmas afronta este viernes 31 de julio su cuarto y último amistoso de la concentración de pretemporada en Marbella, donde se medirá al Neom Sports Club, uno de los proyectos más ambiciosos del fútbol saudí. El conjunto amarillo buscará cerrar con buenas sensaciones su stage de preparación antes de regresar a Gran Canaria y continuar la puesta a punto para el inicio de LaLiga Hypermotion 2026/27.

La UD Palmas busca cerrar con buenas sensaciones su stage en Marbella

El conjunto amarillo llega después de una pretemporada exigente en tierras andaluzas. En sus primeros amistosos cayó por la mínima frente al Orlando Pirates (0-1) y perdió ante el Al-Ittihad (2-1), mientras que logró reaccionar en su tercer compromiso con una victoria (3-2) ante el União Leiria, un triunfo que permitió al equipo ganar confianza antes de este último test.

Pretemporada: UD Las Palmas - UD Leiria

Pretemporada: UD Las Palmas - UD Leiria / LOF

El duelo ante el Neom SC servirá para que Rubén de la Barrera continúe repartiendo minutos entre la plantilla y siga afinando el modelo de juego antes del siguiente compromiso estival, el Trofeo Carranza frente al Cádiz, previsto para el 8 de agosto.

¿Cuándo juega la UD Las Palmas contra el Neom SC?

El encuentro se disputará este viernes 31 de julio a partir de las 10:00 horas (hora canaria) en el Banús Football Center de Marbella. Será el último compromiso del equipo de Rubén de la Barrera antes de regresar a la isla.

Dónde ver el UD Las Palmas - Neom SC

El partido podrá seguirse en directo a través de Televisión Canaria, que volverá a ofrecer el encuentro dentro de su cobertura especial de la pretemporada de los equipos canarios. También estará disponible en streaming mediante Canarias Play, la plataforma digital de RTVC, y en los canales digitales de Deportes RTVC.

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