De la Barrera y la explosión canterana de la UD Las Palmas en Marbella: "Este servicio militar les vendrá bien"

Del pantalón de camuflaje de Paco Jémez al espíritu de La chaqueta metálica de Rubén de la Barrera. El técnico coruñés de la UD admite la necesidad de aplicar ajustes defensivos y aplaude el esmero de la legión de platanitos -la quinta de Valentín Pezzolesi-. "Queremos que los canteranos se relacionen con sus compañeros y sientan que esto es para crecer, para ofrecer rendimiento en el fútbol profesional. Ese servicio militar entre comillas les ha venido bien", determinó el máximo responsable técnico.

Atribuye los resultados -tres derrotas y una victoria en esta fase de probaturas- a la diferencia con el nivel físico con los conjuntos de la Liga Saudí o de Sudáfrica. "La pretemporada ha sido contra equipos que físicamente comenzaron con anterioridad porque sus ligas empiezan antes". Y recuerda que ahora los errores se pagan caro: "A los chicos la realidad profesional les exige un poquito más", valora sobre la participación de los platanitos Carlos Navarro, Villote, Rafa Cruz o Medina.

Para De la Barrera, la UD aún está en fase embrionaria. "Este partido [el del viernes contra el Neom] y el resto de los jugados nos permite construir ciertos hábitos, conocernos, relacionarnos. Sobre todo identificarnos con lo que se hace muy bien y lo que requiere de una intervención que nos haga mejores. El fin es pelear por lo que queremos". Reconoce que hay que mejorar en la retaguardia tras encajar seis tantos en los cuatro bolos en la Costa del Sol.

Aún le falta darle el toque de personalidad al proyecto. "El equipo tiene mucho mecanismo construido desde hace tiempo. Estamos solventando situaciones de presión, queremos aumentar algún recurso más. Aunque sí es verdad que en campo contrario, ante amenazas o situaciones de profundidad en el área, hay que trabajar. Defensivamente hemos de ir ajustando de cara al partido ante el Cádiz en el Carranza. Para luego ya meter un cariz oficial al partido del Carranza de este sábado".

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Elevar el caudal ofensivo

Está satisfecho con el trabajo en el área ofensiva pero reclama que "pasen muchas más cosas". "Hacemos muchas cosas bien, pero es verdad que cuando generamos ventajas hay que prolongarlas porque tienen que pasar muchas más cosas. Y sobre todo, no quedar expuestos ante una eventual pérdida. Hemos de condicionar y quitarle tiempo al rival. También saber defender más abajo por necesidad". Se detuvo en la figura del delantero y fichaje de este verano de Jefté Betancor. "Nos va a dar muchísima presencia y amenaza arriba. El equipo lo va a agradecer mucho".