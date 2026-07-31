La UD Las Palmas tiene un problema en defensa

Algo no va bien. Toca entonar el '¡Houston (más bien Marbella), tenemos un problema!'. La UD Las Palmas de Rubén de la Barrera cerró esta mañana el stage en Marbella con la tercera derrota del verano ante el Neom (0-1). El tanto saudí de Rahma llegó tras un desliz de Carlos Navarro -regaló el esférico en la salida- y la cadena de despropósitos dejó un tiro limpio desde el corazón del área para batir a Caro (9').

Lo mismo que ante Orlando Pirates (0-1), Al-Ittihad (1-2) y en la remontada ante el (3-2). Un serial de cortocircuitos con veneno.

Con baile de sistemas -primero 4-4-2 con Jesé y Jefté y luego 4-2-3-1 con Taisei de falso nueve-, los amarillos mejoraron en el segundo tiempo con un Elías Romero implicado en la causa. El clon de Asdrúbal Padrón cautiva por su entrega y energía. Pero cada estornudo tiembla la muralla de la UD, que se ha especializado en generar concesiones inadmisables en este período de probaturas y balas de cartón.

Es época de fogueo y van seis goles encajados en las cuatro contiendas del laboratorio marbellí. El sábado 8 de agosto toca la final del Carranza ante el Cádiz y hay ponerse serios. No hay sistema reconocible ni una retaguardia de garantías, que se derrite en el cuerpo a cuerpo.

De nuevo, a contracorriente

Intervención de Caro y despiste Carlos Navarro a la hora de iniciar el juego que activa la respuesta saudí. Contra milimétrica y balón plácido a la zona prohibida para fusilar al arquero onubense. Los pecados del verano. Con el canterano y Herzog de centrales, la descoordinación con Cristian Gutiérrez fue poco disimulable en el costado zurdo al inicio.

En un comienzo accidentado, por una fuerte entrada de Valentín, la UD se rehizo con un gran remate de Jesé y un palo de Navarro. Desde el 4-4-2 -con Marvin de extremo-, los isleños comenzaron tímidos y poco a poco se hicieron con el control con Iván Medina y Ruiz al timón.

Adri Suárez dejó una parada de mérito tras el descanso, a tiro de Benrahma, y el golpeo de Kirian, a lo Viera desde el borde del área ,se marchó por encima del travesaño. El coraje de Elías Romero y un caño de Rafa Cruz como Red Bull motivacional.

Cambio de sistema para un escudo camaleónico y Andrés saltó de lateral derecho. Interesante el final de la contienda y un Herzog encendido. Con Fuster, Cruz, Kirian, Iñaki y Taisei, llegaron mejorías.

Leves pero que valen para llenar el tanque de la fe. Pero la prinicipal prioridad pasa por echar el cierre. El verano marbellí deja el 'síndrome de la coladera' y la añoranza a los Mika y Barcia -podemos incluir a Amatucci-. Afortunadamente, esto no cuenta. Lo importante es el 16-A ante el Albacete y toca calar el muro del rigor.