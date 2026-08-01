Pretemporada / Ciclo post-Mesías
52 días sin el insignia de oro Viera y un dorsal '21' vacante en la UD Las Palmas: "Ese número pesa mucho"
El mítico número del excapitán, que juega en este curso en el Ratchaburi de Tailandia con Tana y Roque, sigue desierto. Lo lucieron Bajcetic, José Campaña, Rivera, Mantovani o el peruano Pando ante la ausencia del reconocido con la máxima distinción del club
Un dorsal que está vacío y que pesa más de dos quintales. Van 52 días sin Jonathan Viera Ramos. El excapitán de la UD Las Palmas, reconocido con la máxima distinción del club como la insignia de oro y brillantes por su carrera, ultima los detalles de su nueva aventura en el extranjero.
Será la estrella del Ratchaburi FC de la liga de Tailandia (llevará el 10) y compartirá vestuario con Tana y Roque Mesa.
El cierre del playoff de ascenso en La Rosaleda, con arenga incluida, fue el punto y final del '21'. El genio de La Feria, internacional con Lopetegui, heredó el dorsal de Juan Carlos Valerón desde la 15-16 y formó parte de la historia reciente.
La matrícula del irreverente está vacante. Nadie, por ahora, quiere apropiarse del doble dígito. "Ese número pesa mucho", confirman desde el vestuario 'pío pío', que ayer puso fin al stage de Marbella y ahora piensa en la final del Carranza contra el Cádiz del domingo.
La carrera de Viera en la esfera profesional arrancó en la 10-11 con Jémez y el '21'. Tras dos temporadas de amarillo, fue traspasado al Valencia. El dorsal del caviar y el caño eterno pasó al delantero peruano Pando.Desde la 13-14 del Cordobazo, fue propiedad de Valerón hasta el final de la 15-16, que luego el Flaco cedería al Romario de La Feria en el cambio de reinado -en la 14-15 y 15-16, Viera llevó el '20'-.
El resto de herederos
Con la venta de Viera al Beijing, el '21' fue para Martín Mantovani, Christian Rivera o José Campaña. Tras el desaire con Pimienta (2023), llegó el turno de Bajcetic. Y tras los fichajes de Sergio Ruiz (6), Jefté (7), Acimovic (8) o el central Andrés (3), nadie quiere oler el doble dígito de Valerón y el Mesías. El canterano Iñaki se quedó con el 24.
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