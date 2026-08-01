Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria CeutaCrisis política en San MateoAsalto en el Centro Comercial Las TerrazasImprudencia taxi Las Palmas de Gran CanariaFiestas de San LorenzoCalor en CanariasLa casa de azulejos del 'runner' de La IsletaRama de Agaete
instagramlinkedin

Pretemporada / Ciclo post-Mesías

52 días sin el insignia de oro Viera y un dorsal '21' vacante en la UD Las Palmas: "Ese número pesa mucho"

El mítico número del excapitán, que juega en este curso en el Ratchaburi de Tailandia con Tana y Roque, sigue desierto. Lo lucieron Bajcetic, José Campaña, Rivera, Mantovani o el peruano Pando ante la ausencia del reconocido con la máxima distinción del club

Jonathan Viera, en el gráfico ilustrativo de su presentación como jugador del Ratchaburi.

Jonathan Viera, en el gráfico ilustrativo de su presentación como jugador del Ratchaburi. / LA PROVINCIA / DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un dorsal que está vacío y que pesa más de dos quintales. Van 52 días sin Jonathan Viera Ramos. El excapitán de la UD Las Palmas, reconocido con la máxima distinción del club como la insignia de oro y brillantes por su carrera, ultima los detalles de su nueva aventura en el extranjero.

Será la estrella del Ratchaburi FC de la liga de Tailandia (llevará el 10) y compartirá vestuario con Tana y Roque Mesa.

El cierre del playoff de ascenso en La Rosaleda, con arenga incluida, fue el punto y final del '21'. El genio de La Feria, internacional con Lopetegui, heredó el dorsal de Juan Carlos Valerón desde la 15-16 y formó parte de la historia reciente.

La matrícula del irreverente está vacante. Nadie, por ahora, quiere apropiarse del doble dígito. "Ese número pesa mucho", confirman desde el vestuario 'pío pío', que ayer puso fin al stage de Marbella y ahora piensa en la final del Carranza contra el Cádiz del domingo.

La carrera de Viera en la esfera profesional arrancó en la 10-11 con Jémez y el '21'. Tras dos temporadas de amarillo, fue traspasado al Valencia. El dorsal del caviar y el caño eterno pasó al delantero peruano Pando.Desde la 13-14 del Cordobazo, fue propiedad de Valerón hasta el final de la 15-16, que luego el Flaco cedería al Romario de La Feria en el cambio de reinado -en la 14-15 y 15-16, Viera llevó el '20'-.

Noticias relacionadas

El resto de herederos

Con la venta de Viera al Beijing, el '21' fue para Martín Mantovani, Christian Rivera o José Campaña. Tras el desaire con Pimienta (2023), llegó el turno de Bajcetic. Y tras los fichajes de Sergio Ruiz (6), Jefté (7), Acimovic (8) o el central Andrés (3), nadie quiere oler el doble dígito de Valerón y el Mesías. El canterano Iñaki se quedó con el 24.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles a los conductores canarios durante las próximas semanas
  2. Las Palmas de Gran Canaria tramita la expulsión del concesionario de El Atlante tras detectar el derribo del local original
  3. Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal permite que los propietarios puedan aparcar un coche y una moto en la misma plaza de parking, aunque la comunidad puede prohibirlo
  4. Una familia británica desafía el calendario escolar por viajar a Canarias
  5. Russell Crowe ya está en Gran Canaria para volver a luchar contra el Imperio Romano
  6. Emergencia aérea en Gran Canaria: un vuelo a Brasil se desvía tras fallar dos aterrizajes en Tenerife
  7. Cierre del viaducto del Guiniguada en agosto: cuándo empieza y por dónde desviarse en la GC-3
  8. Los apartamentos particulares del sur de Gran Canaria, en el punto de mira: los registradores piden reconocer su uso turístico

52 días sin el insignia de oro Viera y un dorsal '21' vacante en la UD Las Palmas: "Ese número pesa mucho"

El Gran Canaria se acoge a la 'fórmula Bernabéu': cerrado al inicio y final de temporada desde la 27-28

El Gran Canaria se acoge a la 'fórmula Bernabéu': cerrado al inicio y final de temporada desde la 27-28

Operación Cherubini: un internacional con Italia y amigo de Pedrola para la UD Las Palmas

Operación Cherubini: un internacional con Italia y amigo de Pedrola para la UD Las Palmas

De la Barrera y la explosión canterana de la UD Las Palmas en Marbella: "Este servicio militar les vendrá bien"

De la Barrera y la explosión canterana de la UD Las Palmas en Marbella: "Este servicio militar les vendrá bien"

La UD Las Palmas tiene un problema en defensa

La UD Las Palmas tiene un problema en defensa

La maratón de diez años de Jefté para ser el 'cabeza de oro' de la UD Las Palmas

La maratón de diez años de Jefté para ser el 'cabeza de oro' de la UD Las Palmas

La UD Las Palmas activa la 'operación salida' con Adam Arvelo y Cristian Gutiérrez

UD Las Palmas - Neom SC: fecha, horario y dónde ver por TV y en streaming el cuarto partido de pretemporada

UD Las Palmas - Neom SC: fecha, horario y dónde ver por TV y en streaming el cuarto partido de pretemporada
Tracking Pixel Contents