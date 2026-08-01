El Gran Canaria se acoge a la 'fórmula Bernabéu': cerrado al inicio y final de temporada desde la 27-28

La UD abrirá y cerrará las próximas tres temporadas de visitante, sin importar la categoría en la que milite, para facilitar así el trabajo contrarreloj de la remodelación y ampliación del Gran Canaria de cara al Mundial 2030. El cuadro amarillo competirá por tanto con el rol de visitante las dos primeras jornadas y las dos últimas de la 27-28, 28-29 y 29-30.

El anuncio se hizo público ayer por el Cabildo y cuenta con el respaldo de la Liga de Fútbol Profesional. Esta medida no afecta a esta temporada 26-27, que se inicia el domingo 16 de agosto ante el Albacete Balompié en el recinto de Siete Palmas (20.30 horas, LaLiga TV).

De esta manera, durante cuatro meses seguidos, de junio a octubre, se podrán desarrollar los trabajos precisos en el Gran Canaria para contar con una instalación de vanguardia de 44.462 espectadores.

Imagen del Estadio Santiago Bernabéu. / LA PROVINCIA / DLP

Conocido como La Nube, el coste final de la obra es de 234 millones y albergará los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo, que se organiza junto a Marruecos y Portugal. Esta fórmula de comenzar y acabar de visitante, ya se aplicó en estadios como el Reale Arena de San Sebastián, así como en San Mamés, Santiago Bernabéu, La Cerámica o el Ciudad de Valencia.

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