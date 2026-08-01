Operación Cherubini: un internacional con Italia y amigo de Pedrola para la UD Las Palmas

Il Bello Cherubini para el 'régimen barrerista'. De Amatucci a Luigi. La UD abraza la vía italiana para conformar un proyecto atractivo por el reto del ascenso. A dos semanas del inicio de la competición, el extremo de 22 años de Tivoli, uno de los grandes deseos de la dirección deportiva pío pío que capitanea Luis Helguera, pone rumbo a Gran Canaria.

Cherubini, en su ciclo como jugador de la Sampdoria. / LA PROVINCIA / DLP

Valorado en tres millones, militó cedido en la Sampdoria de la Serie B por la Roma en la 25-26 y coincidió con Estanis Pedrola -que vistió de amarillo en la pasada segunda vuelta a préstamo para hacer cuatro dianas-. Internacional con su país, llegará en las próximas fechas como quinto refuerzo de la UD.

Cherubini festeja un tanto con la Roma. / LA PROVINCIA / DLP

Cherubini, que debutó con Italia ante Luxemburgo en junio, tenía un año más de contrato con la Roma pero será propiedad de la formación grancanaria, en un caso similar al de Jefté. Se convertiría de esta manera en el quinto fichaje del nuevo ciclo del preparador De la Barrera tras las adquisiciones de Sergio Ruiz, Mateo Acimovic, Andrés Rodríguez y el citado Jefté Betancor.

Desde Italia, confirman que existe un acuerdo cerrado para el traspaso y así el extremo diestro, que puede actuar en los dos costados, contará con dos años de contrato en la Isla -hizo dos tantos en la pasada edición liguera en la Serie B con la Sampdoria-.

Luigi Cherubini, en un lance en un encuentro con la Sampdoria de la Serie B. / LA PROVINCIA / DLP

Iker, Prince, Aquilani...

El atacante debutó con Italia de titular el pasado 3 de junio ante Luxemburgo en un amistoso. Lo hizo tras su campaña en la Sampdoria en la Serie B, donde alcanzó los 35 duelos con dos tantos y dos asistencias.

Canterano de la Roma, debutó con el primer equipo en competición continental (Europa League) con dos minutos ante el Slavia de Praga. En la 24-25, jugó cedido en la Carrarese de la Serie B.

Iker Bravo llegó en el pasado mercado invernal del Udinese y Lorenzo Amatucci a préstamo de la Fiorentina. Además, el citado Estanis Pedrola también jugó en la UD por la vía de la Sampdoria. Otros jugadores como Prince Boateng llegó libre tras su paso por el AC Milan y logró diez tantos.

A las órdenes de Quique Setién (campaña 2016-17), dejó una campaña perfecta en una sociedad del gol de gran calibre con Marko Livaja.

Por su parte, Alberto Aquilani alcanzó los 132 partidos con la Roma en seis temporadas y en la 17-18, tras pasar por la Juventus o el Liverpool, aterrizó en la Isla. Participó en 21 partidos de amarillo en una campaña que acabó en descenso con Paco Jémez.

Opción Javi Montero

Más allá de Cherubini, la dirección deportiva estrecha el cerca sobre un central zurdo. El elegido es el ex del Málaga Javi Montero, que no tiene equipo. Como agente libre, es una pieza codiciada en el planeta de plata. El sevillano también desfiló por el Racing, Dépor, Hamburgo y Atlético de Madrid.

Altas de relieve para salvar un inicio del verano marcado por la inestabilidad defensiva en los cuatro bolos de Marbella. De la Barrera trata de patentar un sistema de cara al estreno ante el Albacete Balompié y aún le faltan varias piezas en el puzle. El central zurdo, Cherubini, otro extremo, el clon de Amatucci y un delantero -que se sumaría a los Jesé, Jefté, Sandro Ramírez, Elías Romero y el sureño Ale García-.

Con el caché de un equipo que llega de jugar playoff, la entidad grancanaria cuenta con 20.553 abonados. Elementos para soñar y dejar de lado la incertidumbre de este verano de probetas. La consigna para De la Barrera es hacer olvidar a Luis García Fernández y ganarse el cariño del partenón del Gran Canaria.

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La destacada representación de platanitos con la quinta de Valentín Pezzolesi es otro elemento de interés. Rafa Cruz, Bassinga, Carlos Navarro, Iñaki, Iván Medina...Es la vuelta a las raíces, que contará con el liderazgo de veteranos como Jesé, Álex Suárez, Enzo, Sandro o Kirian Rodríguez. El mercado de verano finaliza el próximo 1 de septiembre y la UD debe superar a favoritos como el RCD Mallorca, Girona, Oviedo -que se hizo con Pedrola-, Almería, que está dirigido por Pimienta, y el morbo de reencontrarse con el CD Tenerife.