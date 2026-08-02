El chófer de la UD Las Palmas se baja de la guagua: "Tengo el corazón roto, me han arrancado un trozo de mí"

El llanto del conductor más amarillo. César Robledo (Gijón, 49 años) suelta el volante de la guagua de la UD Las Palmas por orden de la empresa Jiménez Movilidad -partirá desde Logroño y no de Gijón- tras seis años, cinco entrenadores -Mel, Pimienta, Carrión, Diego Martínez y Luis García- y un millón de kilómetros.

El conductor César Robledo posa con el pequeño Elías, que luce el chaleco del chófer, en Albacete. / LA PROVINCIA / DLP

"Pensé que lo llevaría mejor, pero es como si me hubiesen arrancado un trozo de mí. Una parte de mi vida. Estoy roto por la afición. Tengo el corazón destrozado. Gracias por las muestras de cariño de centenaries de aficionados y por todas las capturas de pantalla (...) Ayer tenía los nervios a flor de piel y lloré lo que quise y más". El chófer para los desplazamientos por la Península de la expedición de la UD durante las últimas seis temporadas -con cinco entrenadores- culpa a la empresa Jiménez Movilidad de un cambio que representa mucho más.

Robledo se retrata con un grupo de seguidores de la UD. / LA PROVINCIA / DLP

"Estando de vacaciones, me llamó el gerente y me lo comunicó. Pues que ahora saldrá de Logroño y que tienen a otro conductor porque se le ocurrió a un iluminado. Se trata de una medida justificada en el ahorro, pero hablamos de una cantidad irrisoria de kilómetros de diferencia". Se declara amarillo y rechaza de forma tajante llevar ahora al CD Tenerife de Álvaro Cervera. "Ni por un millón de euros. Si coja la guagua del Tenerife es para estrellarla contra un muro, pero vacía. Sin jugadores ni técnicos".

César Robledo posa junto a la guagua de la UD en Marbella, en la pretemporada de 2021. / LA PROVINCIA / DLP

Guiño al sentimiento

Asume su nuevo rol en la empresa y aprovecha la ocasión para dignificar el sentimiento pío pío. "Conozco bien toda la Península, así como los estadios y aficiones. Pero es que voy a Europa, y nada de nada. Ser de la UD es especial. Llevo a muchos aficionados del Sporting y el sentimiento amarillo es único. No hay afición que nos iguale. Nadie puede igualar ese sentimiento, esa alegría que contagia el canario por ser de la UD".

César y Fábio Silva. Detrás, McBurnie. / LA PROVINCIA / DLP

El móvil no para de sonar. "A las muestras de cariño, pues no tengo vida para agradecerlo. Si vuelvo, si no vuelvo...Ya con el saber que la afición te valora y te respeta, lo que no hace una empresa, para mí es paz".

La 26-27 era su séptima temporada consecutiva. En mis seis años, pues hice una media de 35.000 kilómetros por temporada con el equipo. El vicepresidente Nicolás Ortega no se lo podía creer, estaba afectado. Hablé con Rubén Fontes y para mí es un momento muy complicado. Esta decisión no tiene nada que ver con la UD Las Palmas".

Pejiño, el más revoltoso

Para César Robledo, el memor momento fue el ascenso de 2023 con Pimienta y compartir la superación del niño Elías. Disfrutar de esa campaña y del paso por Granada ante dos mil amarillos. "Éramos una familia". "Me han quitado una parte de mí a la zorro", insiste mientras hace balance de las seis temporadas.

Confiesa que nunca llegó tarde y que Pejiño fue el más revoltoso en la guagua de la UD. "El día más triste que recuerdo fue Fuenlabrada, cuando ya se intuía la destitución de Mel. "Viera es capitán dentro y fuera. Se sentaba detrás, con Álex Suárez, Sandro y Kirian". Además, desvela que Jesé condujo el vehículo valorado en más de 300.000 euros por Marbella. "Solo una vez y en un circuito cerrado".

Martínez y las charlas zen

Sobre el Bichito, insiste que "no he visto a nadie más profesional que Jesé". "De los cinco entrenadores, el más reservado era Pimienta. Con el que hice más amistad fue Pepe Mel. Diego Martínez hacía actividades de temática zen, era un poco rarito". Hizo historia en el Bernabéu al tocar el claxon en el teatro de los sueños de Florentino de los mil millones. "Jamás llegué tarde, solo en una ocasión en Alcorcón pero fue por culpa de la Policía. Rubén Fontes es un crack y clava los horarios; es un reloj suizo".

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En el estadio madridista se hizo rival. "Llegué por La Castellana y toqué la pita para saludar a la afición. Los caballos volaron y un locutor dijo que por primera vez en la historia del Madrid llegaba la guagua visitante y saludaba a la afición".