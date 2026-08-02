¿Un 'pío pío' en el Heliodoro? El culebrón de las obras de La Nube, el recinto de 234 millones para el Mundial 2030, que debe estar acabado en julio del citado año, deja en el aire un escenario repleto de morbo.

Imagen del nuevo Gran Canaria, que será sede del próximo Mundial 2030. / LA PROVINCIA / DLP

La petición de comenzar y cerrar las ligas 27-28, 28-29 y 29-30 de visitante, para dejar desierto los meses de junio, julio, agosto y septiembre, desactiva la opción de jugar un playoff de ascenso de la UD Las Palmas en Siete Palmas.

Cabildo, Liga, el club grancanario y el IMD van de la mano en esta iniciativa que ha sido empleada por el Real Madrid en el Bernabéu o la Real Sociedad en Anoeta.

Se trata de acelerar la construcción y ampliación del Gran Canaria en los próximos cuatro veranos. ¿Y si los amarillos juegan el playoff? Las fechas de la doble eliminatoria por el vuelo a Primera División se disputan las tres primeras semanas de junio. Esta media para la temporada actual, en la que la UD de Rubén de la Barrera inicia el curso de local ante el Albacete Balompié el próximo domingo 16 de agosto desde las 20.30 horas.

La opción de mudarse al Heliodoro jamás se ha planteado. El presidente pío pío Miguel Ángel Ramírez Alonso ya comentó, en la comparecencia para hacer balance de la temporada 25-26, que se acometerán las obras "sin afecta ni generar incomodidades al abonado".

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El club grancanario cuenta con algo más de 20.000 socios y aguarda acontecimientos tras hacerse público el coste final de La Nube de 234 millones. La UD pone 60 'kilos' y cuenta con el reto de cogestionar una obra récord en la historia del Archipiélago. El presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas y vicepresidente de la RFEF cifra en "mil millones" el retorno de la Copa del Mundo en la Isla.