Javi Montero se pone a tiro y se reactiva el 'caso Arana' en la UD Las Palmas

La lista de la compra de Luis Helguera. Con el extremo italiano internacional Luigi Cherubini cerrado, toca mirar a la retaguardia y ahí emerge la figura del sevillano Javi Montero (27 años).

Agente libre tras no renovar con el Málaga CF, cuenta con un número importante de novias de la categoría de plata como el Cádiz CF, Córdoba, Sporting, Mallorca o Almería.

El director deportivo de la UD Luis Helguera. / Cristóbal Ortega

Es el elegido por la dirección deportiva de la UD para apuntar la defensa y de paso silenciar las salidas de Mika Mármol y Barcia. Con las negociaciones avanzadas, tampoco se desecha la repatriación del estilete grancanario del Racing Juan Carlos Arana.

Javi Montero. / LA PROVINCIA / DLP

El delantero de 26 años, que ayer gozó de minutos en el bolo contra los Wolves, puede quedar obligado a salir cedido. Ante ese escenario de una marcha sobre la bocina, la UD espera agazapada.

El amor de Arana por el amarillo es archifamoso en los mentideros periodísticos de la capital cántabra. El pasado enero, Helguera negoció sin éxito la cesión de este atacante de enorme talento, que se ha visto envuelto en capítulos de lesiones y una expulsión surrealista ante el CD Mirandés -entró en el 94’ y se fue a la calle un minuto después por doble amarilla-.

La participación del isleño en el ascenso del Racing quedó reducida a ocho partidos con 205’ y dos tantos en la última jornada al Cádiz, con el objetivo de volver a Primera conquistado. Con el alta de Canales, el club cántabro aspira a tirar la casa por la ventana y prepara refuerzos para el ataque. Almería y Sporting también suspiran por el ex del Villarreal y Eibar.

Pendientes del brazalete

De igual manera, aún falta por anunciar la relación final de los capitanes de la UD para esta temporada. En el pasado stage en Marbella, Kirian fue el número uno de la relación y cuando no estaba el tinerfeño, le tocó a Jesé Rodríguez. También lo portó Enrique Clemente, así como Marvin Park.

Otras figuras de gran calado en la caseta como Álex Suárez, Enzo Loiodice o Sandro Ramírez también han lucido la prenda. La intención del Bichito Jesé es la de ser el dueño del brazalete y toca realizar la votación en la caseta. El meta Caro confirmó a este medio que todavía no se había celebrado la ceremonia de la votación. Con la marcha de Viera, el sucesor natural es Kirian pero falta el visto bueno de la caseta y técnico.

El plantel de De la Barrera disfruta hoy con la segunda jornada de descanso consecutiva y mañana retoma el trabajo para afrontar la gran final del Carranza ante el Cádiz CF en el Nuevo Mirandilla. La UD busca su segundo entorchado en la Tacita de Plata tras el conquistado en 2017 con Manolo Márquez.

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Anoche, la formación cadista se impuso al CD Tenerife en la tanda de penaltis para conquistar el Trofeo Teide en Los Cuartos tras finalizar los noventa minutos en tablas (2-2). Y en seis días, examina a la nueva UD.