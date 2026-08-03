Un Carranza para sonreír como en 2017, decodificar a De la Barrera y enfrentarse al deseado Montero

Un Carranza para decodificar a De la Barrera y del morbo por el deseado Javi Montero. El trofeo de los trofeos del verano -en su 72ª edición-, que se disputa el sábado a las 20.30 horas (TVC) en el Nuevo Mirandilla, desnuda a la UD de las mil variantes. Con tres derrotas y seis goles en contra, la formación grancanaria ha latido entre el 4-2-3-1 y el 4-4-2 en el stage de Marbella. El único triunfo llegó con dos delanteros (Jesé y Jefté) ante el Leiria de la segunda categoría de Portugal con doblete de Taisei.

Es el último bolo antes del fuego real que tendrá lugar ante el Albacete Balompié en el Gran Canaria el 16-A (20.30 horas, LaLiga TV). Primera criba para conocer los platanitos que se quedarán en la esfera profesional y el ‘caso Montero’.

El zaguero zurdo, pretendido por la UD desde hace semanas, negocia con el rival cadista. Con ampliación de capital en marcha, los gaditanos se esfuerzan en convertirse en uno de los cocos de la Segunda. Ya tumbaron al CD Tenerife en la tanda de penaltis en la final del Trofeo Teide en Los Cuartos (La Orotava).

La nueva UD de De la Barrera, con tres semanas de trabajo físico, debe mostrarse en el Mirandilla. Pendiente aún de la venta de Horkas, han llegado los fichajes de Sergio Ruiz, Andrés Rodríguez, Mateo Acimovic y Jefté Betancor. Pero faltan otros cuatro como mínimo para reforzar una retaguardia bajo sospecha por los seis tantos encajados. Un pivote, dos extremos y un delantero completa la relación de altas exprés antes del cierre del mercado veraniego (1 de septiembre).

De la aportación del vivero, cautivan Valentín Pezzolesi, Iván Medina y Elías Romero. En ese intento por un acople urgente, hay una lista importante de mimbres de talento que se pierden las tres primeras jornadas como Ale García, Enzo Loiodice o Recobita.

Sandro vuelve con el grupo

La UD se hizo con el Trofeo Ramón de Carranza en agosto de 2017 con Manolo Márquez de entrenador. En esa pretemporada, también se levantó la Copa Mahou, tras tumbar al CD Tenerife, y el XXX Trofeo Ciudad de La Línea con goles de Alen Halilovic y Mauricio Lemos ante la Balompédica Linense.

A pesar de los números de aquel verano, la formación amarilla descendió a Segunda con Paco Jémez. También desfilaron Pako Ayestarán y de forma interina Paquito.

Nueve años después, no hay resultados y sí buenas intenciones. El inicio de la competición liguero es exigente con Alba, Ceuta (en el Alfonso Murube) y el Girona (Montilivi). De la Barrera asume que debe incorporar ajustes defensivos en busca del portería a cero.Con 20.553 abonados, la primera gran noticia de la semana pasa por la incorporación de Sandro Ramírez a los entrenamientos con el grupo. Con el estilete grancanario (59 dianas en Primera y Segunda), el estratega coruñés amplía la nómina de pistoleros, que está integrada por Jesé, Jefté, Elías Romero y Taisei.

En el verano de 2025 con Luis García Fernández, el ovetense no se movió ni un centímetro del 4-2-3-1. En Marbella, mostró al mundo su partitura mágica como también hizo Pimienta. Quique Setién, desde la pretemporada en el Pinatar Arena (2016), repitió hasta la extenuación su dibujo del 4-3-3.

Falta por pillarle la matrícula al coruñés, que tienen en Valentín Pezzolesi a su mejor activo. El lateral derecho ha dado un paso al frente para convertirse en el líder de la factoría del Anexo con solo 19 años -le sigue el Barça-.

Joaquín y José Campaña

El Cádiz de Idiakez, que logró una agónica salvación en la pasada edición liguera, cuenta en su medular con el teguestero y ex de la UD Joaquín González. El timonero pasó por el filial pío pío y debutó con Las Palmas en Copa de la mano de Pimienta ante La Nucía.

Además, dentro de la relación de adquisiciones en esta ventana, aparece un ex como José Campaña (34 partidos con la UD) o el delantero Urko Izeta. El espigado ariete llega del Athletic Club con la opción del traspaso por dos millones y también cuenta con la incorporación del pivote Damián Rodríguez (cedido por el Celta de Vigo).

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