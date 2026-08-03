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Operación salida UD Las Palmas: Cristian Gutiérrez, objetivo del Córdoba y Bassinga busca otra cesión
El club califa ultima el alta del marbellí y Abou peleará por más minutos en otro destino. Víctor Villote y Aimar no pasan el corte y regresan al filial de Juan Manuel Rodríguez
El lateral marbellí de la UD Las Palmas Cristian Gutiérrez hace las maletas y pone rumbo al Córdoba CF. El defensa llegó hace justo un año de la SD Eibar y con el abono de una cifra de 750.000 euros. El nombre del zaguero ya fue anunciado por este medio como una opción diáfana para dejar la Isla, junto al tinerfeño Adam Arvelo. Además, cabe sumar a esa lista de mimbres de la 'operación salida' a Abou Bassinga.
El canterano, que ya jugó a préstamo en el CD Mirandés y Ceuta, teme quedarse sin minutos a las órdenes de Rubén de la Barrera. En relación a los jugadores de la cantera, Víctor Villote, que jugó en Marbella de central zurdo, regresa a Las Palmas Atlético, así como Aimar Domínguez.
Valentín Pezzolesi, Carlos Navarro, Iván Medina, Elías Romero y Rafa Cruz sí viajarán al Nuevo Mirandilla de Cádiz de cara al pulso de este sábado ante el Cádiz en la final del Carranza.
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