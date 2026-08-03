La UD Las Palmas inicia las nuevas altas de abonados: cuándo y dónde recoger el carné de la temporada 2026/27

La campaña de abonados de la UD Las Palmas da un nuevo paso este lunes, 3 de agosto. A partir de hoy, los aficionados que todavía no formaban parte de la masa social amarilla ya pueden tramitar las nuevas altas para la temporada 2026/27. Además, el club ha comenzado la entrega de los carnés físicos para los abonados que ya han renovado o formalizado su inscripción.

¿Dónde se puede recoger el carné de abonado?

La UD Las Palmas ha habilitado cuatro taquillas en la Grada Curva del Estadio Gran Canaria para facilitar la recogida de los carnés físicos.

Uno de los abonados más madrugadores posa con sus abonos y una elástica amarilla. Detrás, la cola. / LA PROVINCIA / DLP

En concreto, estarán operativas las taquillas 5, 6, 7 y 8, con un horario de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a sábado.

El club también recuerda que no es imprescindible disponer del carné físico para acceder al estadio, ya que los abonados pueden utilizar el abono digital, disponible tanto en el Área del Abonado de la página web oficial como en la aplicación oficial de la entidad.

Asimismo, la entrega de los carnés se mantendrá durante todo el mes de agosto para facilitar su recogida antes del comienzo de la competición.

¿Cuánto cuestan las nuevas altas?

Con el inicio de esta nueva fase de la campaña, los aficionados que quieran abonarse por primera vez ya pueden hacerlo con precios adaptados a las distintas edades y zonas del Estadio Gran Canaria.

Las tarifas más económicas corresponden a los abonados infantiles, con precios desde 37 euros en las gradas de Naciente y Curva. En el caso de los jóvenes de entre 18 y 23 años, los abonos arrancan en 104 euros, mientras que para los adultos el precio de entrada se sitúa en 140 euros en las zonas más populares del recinto.

Las localidades de Tribuna presentan importes superiores en función de su ubicación. Los abonos para adultos oscilan entre 352 y 492 euros, mientras que las plazas VIP alcanzan un precio de 1.015 euros.

Campaña de abonados UD Las Palmas 2026-27 / LP / DLP

Descuentos para varios colectivos

La campaña de abonados mantiene también condiciones especiales para distintos colectivos. La UD Las Palmas aplica tarifas reducidas para menores, mayores de 65 años y personas con diversidad funcional, con el objetivo de facilitar el acceso al Estadio Gran Canaria y seguir ampliando una de las masas sociales más importantes de LaLiga Hypermotion.

Con la apertura de las nuevas altas y el inicio de la entrega de los carnés físicos, el club continúa preparando el arranque de la temporada 2026/27 junto a su afición.