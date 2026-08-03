La UD Las Palmas aventaja en más de seis mil abonados a sus vecinos del CD Tenerife

La UD Las Palmas vuelve a sacar músculo gracias a la masa social que respalda a la entidad amarilla. Al término de la campaña de renovación de abonos, el club ha superado con creces el objetivo de los 20.000 carnés con el que Miguel Ángel Ramírez dio el pistoletazo de salida a la nueva campaña Siente la Unión, que abre su nuevo periodo de nuevas altas en el día de hoy y concluirá el próximo 30 de agosto.

Independientemente de la capacidad de cada uno de los estadios, en cuanto al volumen total de abonados, los amarillos ganan por goleada el derbi regional con sus vecinos del CD Tenerife, que cuentan de momento con 14.184 carnés expedidos o lo que es lo mismo, 6.369 menos que los grancanarios.

En LaLiga Hypermotion, la UD cierra el top 3 de los clubs con mayor número de abonados, siendo tan sólo superados por la dupla asturiana formada por el recién descendido Real Oviedo, con 25.501 carnés y sus vecinos del Real Sporting de Gijón, con 21.830.

Real Sociedad B y Celta Fortuna juegan con otras cartas

Capítulo aparte merecen los dos filiales que disputarán esta temporada la categoría de plata y que no cuentan con abonados propios. Así, la Real Sociedad B, cuenta con los 37.000 abonados del primer equipo, cuyo carné les permite ver si lo desean los encuentros del histórico Sanse. Algo similar ocurre en el caso del Celta Fortuna, cuyo sistema es algo diferente al de los donostiarras. En el caso de la entidad viguesa cuentan con más abonados que asientos en Balaídos, porque existe también la figura del abonado sin asiento, contando con un total de 44.000 carnés. Pero en el caso del filial, para poder acceder a sus partidos, los abonados del primer equipo deben de sufragar un gasto adicional de 63 euros que les daría derecho a entrar en el recinto.

El Andorra de Piqué, a la cola

En la cola del pelotón se haya el FC Andorra del campeón del mundo Gerard Piqué, con 1.600 abonados a día de hoy, una cantidad ajustada al aforo del Estadio de la Federación Andorrana de Fútbol, que cuenta con una capacidad de 5.108 espectadores, que mejora los 3.347 espectadores que permitía el Estadio Nacional de Andorra. Le siguen el CD Eldense con 3.500, la AD Ceuta con 4.300, la SD Eibar con 6.300 y el recién ascendido CE Sabadell con 6.600 abonados.

El top 10 de LaLiga Hypermotion de equipos con más abonados, de momento, para la próxima campaña 2026-27, lo completan el recién descendio RCD Mallorca de Luis García (19.552), el Córdoba CF (16.945), el rival de la UD en el Trofeo Carranza del próximo sábado, el Cádiz CF (16.015), los vecinos del CD Tenerife (14.184), el CD Castellón (12.850), el Albacete Balompié (10.177) e igualados con 10.000 abonados, el Real Valladolid y el Granada CF.

En tierra de nadie se sitúan el UD Almería de Xavi García Pimienta (9.500), el Burgos CF (8.411) y el Girona FC (9.800) y el CD Leganés (9.506).

La asignatura pendiente

Superado el objetivo de los 20.000 abonados, al equipo de Rubén de la Barrera le espera ahora un reto más importante si cabe, como es el de llevar a esos presumiblemente fieles a las gradas del Estadio de Gran Canaria. La prueba de la desidia de los aficionados amarillos a pesar de contar con su abono quedó patente la temporada pasada con la asistencia media a los partidos de 18.524 asistentes por partido, incluyendo no solo a los abonados sino también a los que accedieron con entrada al recinto, a pesar de superar los 23.000 carnés.

Un total de 389.012 espectadores visitaron el Gran Canaria en los 21 encuentros que disputó como local el conjunto amarillo. Con respecto a la temporada anterior, la del descenso, en la que la media de asistentes alcanzó los 23.010 aficionados, se perdieron una media de 4.486 espectadores.

Un promedio de 4.479 abonados, como mínimo, no utilizaron su carné en los partidos como local de la UD, una circunstancia que se intentará evitar en esta temporada, en la que gran parte de la responsabilidad correrá por cuenta de Rubén de la Barrera y sus jugadores, que más allá de los resultados, porque el curso pasado el equipo se mantuvo prácticamente toda la temporada en las plazas de privilegio de la tabla, deberá de conectar con una afición a la que no le basta con ver ganar a su equipo, sino que también quiere disfrutar con su juego.