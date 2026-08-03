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La UD Las Palmas suspira por el Jesé-Jefté-Arana, el tridente de pólvora de la 'JJA' y de la tierra
La situación del ariete del Racing, en la plataforma de salida, allana el ansiado sueño de Helguera para el frente ofensivo. Se puede incluir cláusula de compra con ascenso. Pimi y el Almería, el gran obstáculo
Los tres mosqueteros de pólvora del Roque Nublo. La 'JJA' y el gran reclamo del verano amarillo. Juan Carlos Arana, otra vez, vuelve a cruzarse en el camino de la UD Las Palmas. Apetecible y en bandeja de plata en un Racing de Santander que quiere reforzar su delantera para competir en Primera. A la dupla Jesé Rodríguez y Jefté Betancor, uno de los cuartas altas, se suma la oportunidad del Loco Arana.
Con contrato hasta junio de 2028 y tras gozar de unos minutos con los Wolves en el último bolo, la situación de Arana no es nada fácil. Cuenta con la competencia de Villalibre, Giorgi Guliashvili, Andrés Martín y Zabiri. Y vendrá más munición.
Por su parte, en la UD, figuran la doble J, así como la ansiada espera por Sandro Ramírez, que se pondrá a las órdenes de De la Barrera de forma inmediata. Además, cabe sumar la recuperación de Ale García, así como el pundonor del mimbre del vivero Elías Romero.
La obsesión de la UD por Arana se remonta al pasado enero e incluso cuando el estilete figuraba en las filas del filial del Villarreal CF. Luego fue adquirido por la SD Eibar para dar el salto al Racing, con el que subió el pasado mayo, con un rol testimonial.
Fórmula Sandro
Sandro llegó del Huesca con cesión y compra con ascenso. En el caso de Jefté, el ariete sureño se desvinculó del Olympiacos para firmar por tres temporadas de amarillo (hasta junio de 2029). La llegada de Arana puede abaratarse con el salto a Primera y un pago al Racing para hacerse en propiedad con el que fuese pistolero del Unión Viera.
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