Pretemporada / Fichaje
Jefté, la pesadilla de Vinícius, llega fuerte a la UD Las Palmas: "Ojalá pueda meterle tres goles al Tenerife"
El punta de Las Chumberas, viral por cargarse al Madrid y cuarto fichaje amarillo, abre la puerta a Arana y se traza como meta los 22 tantos de Rubén: "Estar al lado de Jesé es importante; su experiencia te ayuda"
Jefté I, el trotamundos que hizo sudar a Vinícius. El delantero de Las Chumberas y cuarto fichaje de la nueva era de la UD Las Palmas con Rubén de la Barrera bendice a Juan Carlos Arana y considera "muy importante" ganarse el pan junto a Jesé Rodríguez. "Te sientes cómodo a su lado, tiene mucha calidad".
A sus 33 años, este maratoniano del balón, que ha jugado en cinco países, está "loco" por estrenarse de amarillo en el Gran Canaria ante el Albacete, su último equipo y con el que eliminó al Madrid en Copa, para cerrar un círculo de diez años de espera -fue citado por Setién en dos ocasiones en 2016 para acaricir su estreno en en un frente ofensivo con Willian José o Sergio Araujo-.
"Gracias a Dios no debuté antes con la UD, las cosas pasan por algo", valora el pichichi en Grecia y que puede jugar con Jesé en el 4-4-2 o como estilete en solitario en el 4-2-3-1.
Sobre si cambiaría sus dos goles al gigante blanco en la cita del KO por hacerle tres al Tenerife, matiza que lo reseñable es doblegar a los chicharreros. "Ojalá le pudiese marcar tres goles al CD Tenerife y ganarles que es lo importante". Habla de ascenso y claro que ficharía a Arana: "Es de la tierra y muy bueno, pero no compete a mí tomar esas decisiones".
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