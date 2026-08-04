La UD Las Palmas ya tuvo que jugar como local fuera de Gran Canaria: así fue el episodio que casi nadie recuerda

Las obras de remodelación del Estadio de Gran Canaria han abierto un escenario inédito para la UD Las Palmas. La planificación prevista para adaptar el recinto al Mundial de 2030 contempla concentrar buena parte de los trabajos durante varios veranos, una circunstancia que ha llevado a muchos aficionados a preguntarse qué ocurriría si el equipo tuviera que disputar un playoff de ascenso mientras el estadio no está disponible.

Aunque esa posibilidad es, por ahora, únicamente una hipótesis, la historia demuestra que no sería la primera vez que el conjunto amarillo se ve obligado a buscar un hogar temporal.

Mucho antes de que el Mundial de 2030 entrara en escena, la UD Las Palmas ya disputó un partido oficial como local fuera de Gran Canaria.

Cuando la UD Las Palmas tuvo que mudarse al Heliodoro

Hay que remontarse al 15 de septiembre de 1968.

Aquel día, la UD Las Palmas recibió al Atlético de Madrid en el Heliodoro Rodríguez López, en Santa Cruz de Tenerife, después de que el Estadio Insular tuviera que cumplir una sanción federativa derivada de unos incidentes ocurridos meses antes durante un encuentro de la Copa del Generalísimo.

La situación era completamente excepcional. El equipo amarillo debía ejercer de local lejos de su estadio y de su isla, un escenario que, más de medio siglo después, vuelve a estar de actualidad por un motivo muy distinto.

Lejos de convertirse en un problema, la UD respondió sobre el césped con una victoria por 2-1 frente al conjunto rojiblanco gracias a los goles de Justo Gilberto y León.

Un partido que terminó formando parte de una temporada histórica

Aquel encuentro acabó siendo solo un capítulo más de una campaña inolvidable para el conjunto amarillo.

La UD Las Palmas completó una de las mejores temporadas de toda su historia y terminó proclamándose subcampeona de Primera División, el mejor resultado liguero conseguido nunca por la entidad.

Con el paso de los años, aquel partido disputado en Tenerife quedó como una de las grandes curiosidades de la historia del club, un episodio que los aficionados más jóvenes desconocen.

Las obras del Estadio de Gran Canaria recuperan ese recuerdo

Casi 60 años después, ese precedente vuelve inevitablemente a la conversación.

La remodelación del Estadio de Gran Canaria para el Mundial de 2030 obligará a reorganizar parte del calendario de utilización del recinto durante las temporadas 2027/28, 2028/29 y 2029/30. El objetivo es acelerar unas obras de gran envergadura que transformarán por completo el estadio.

Recreación del proyecto ‘La Nube’ , idea que adapta el estadio de Gran Canaria para la celebración del Mundial 203o | LP/DLP / LP / DLP

Ese calendario coincide con las fechas habituales en las que se disputa el playoff de ascenso a Primera División, lo que ha despertado la curiosidad entre los seguidores amarillos sobre qué ocurriría si la UD lograra clasificarse para esa fase mientras continúan los trabajos.

Por el momento no existe ninguna decisión sobre un posible estadio alternativo ni el club ha anunciado ningún plan en ese sentido. La prioridad sigue siendo compatibilizar la competición con la remodelación para que la afición resulte lo menos perjudicada posible.

Una historia que podría volver a cobrar protagonismo

Hoy la situación es muy distinta a la de 1968. Entonces fue una sanción la que obligó a cambiar de escenario; ahora es una remodelación histórica pensada para convertir el Estadio de Gran Canaria en una sede del Mundial de 2030.

Formación de la UD Las Palmas ante el Sabadell en la temporada 1968-69. De pie: Oregui, Aparicio, Tonono, Martín Marrero, Castellano y Guedes. De rodillas: León, Niz, Justo Gilberto, Germán y Gilberto. / LP / DLP

Sin embargo, ambas comparten un mismo punto de partida: la posibilidad de que la UD Las Palmas tenga que disputar un partido como local lejos de su estadio.

Y si finalmente ese escenario llega a producirse, no sería un hecho inédito. La historia del club demuestra que ya ocurrió una vez y terminó convirtiéndose en una de las páginas más recordadas de la entidad amarilla.