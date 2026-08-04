Valentín Pezzolesi, el alumno más aventajado de una cantera de la UD Las Palmas que quiere pisar fuerte

Resultados aparte, la pretemporada de la UD Las Palmas está sirviendo para que Rubén de la Barrera conozca de primera mano la materia prima con la que cuenta en la fábrica amarilla. Cierto es que para tener opciones de poder estar en la pelea por el ascenso no basta en el corto plazo con la cantera, sobre todo porque la afición isleña no tiene la paciencia necesaria para esperar a que surja una camada que tire del carro y se necesitarán refuerzos en defensa, en la medular y en el frente de ataque.

Sin embargo, ya hay jugadores que están dando un paso al frente en esta fase de pruebas que es la pretemporada, comenzando por Valentín Pezzolesi, que nunca terminó de ganarse la confianza de Luis García, pero al que la lesión de Viti y el bajo rendimiento de Marvin hasta el momento, le ha valido para colocarse como teórico titular en el lateral diestro en el debut liguero ante el Albacete. Todavía contará el canterano con una nueva prueba de fuego este sábado en el torneo de verano más prestigioso del fútbol español, el Trofeo Carranza, donde se medirá al Cádiz en el ensayo general previo al estreno oficial, en el que Rubén de la Barrera deberá de perfilar su once definitivo, salvo que medie algún percance por el camino.

Conexión Valentín-Jefté

La conexión de Pezzolesi con un rematador de área como Jefté Betancor puede ser una de las vías de desatasco con las que contará la UD esta temporada en la que por lo visto hasta el momento, todavía le falta al equipo algo de heavy metal en el ataque, más verticalidad, pero sin olvidarse de proteger sus espaldas, donde el equipo no ha conseguido mantener su portería a cero en ninguno de los cuatro encuentros disputados hasta el momento.

Si Valentín es claramente el alumno más aventajado de los nuevos canteranos, tampoco hay que olvidar a Iñaki González. El propio Jonathan Viera reconocía públicamente que le gustaba jugar junto al mediocentro extremeño y eso siempre es mucho viniendo del 21. A sus 22 años, tras hacer la mili en el primer equipo el curso pasado, donde fue uno de los jugadores del filial más utilizados por Luis García, le ha llegado el momento de dar un paso al frente para convertirse en ese guardaespaldas que debe de facilitarle las cosas a Sergio Ruiz y a Kirian Rodríguez en la creación. Cierto es que en algún partido ante rivales muy físicos ha pasado algún que otro apuro, pero está preparado para hacer ese trabajo sucio e ingrato que es necesario para que otros brillen en el campo.

Una sorpresa llamada Rafa Cruz

La grata sorpresa de la pretemporada la daba el extremo grancanario Rafa Cruz, quien a sus 16 años todavía cuenta con ficha del tercer equipo amarillo y que fue uno de los jugadores más destacados de la UD en el encuentro ante el Orlando Pirates, manteniendo una buena línea de rendimiento en los minutos que le ha concedido Rubén de la Barrera. Su juventud invita a tener paciencia con él, pero es una buena noticia de cara al medio y largo plazo de un club, que poco a poco parece querer volver a confiar en una cantera que tantas tardes de gloria le ha brindado a su afición.

Poca presentación necesita Iván Medina, que a sus 22 años ya sabe lo que es meter la cabeza entre los mayores. Lo lograba en la recta final de la temporada, aprovechando la oportunidad brindada por Luis García para ganar minutos en la categoría de plata. Su buen trabajo en pretemporada le ha valido para ganarse el favor del nuevo técnico amarillo. Precisamente, su entrada en el campo, junto a Iñaki, cambió la cara del equipo en el duelo ante el UD Leiria y fueron los catalizadores de la remontada de los amarillos, culminada en el doblete de Taisei Miyashiro y Jefté Betancor, para lograr levantar el 0-2 inicial de los portugueses y lograr la única victoria de los amarillos en sus amistosos de pretemporada hasta el momento (3-2).

Por último, en el frente de ataque está destacando otro de los jóvenes valores de la cantera, que lleva desde el año pasado pidiendo una oportunidad en el primer equipo, como es el almeriense Elías Romero, un nueve con capacidad para desenvolverse en las dos bandas del ataque amarillo y que aporta un trabajo en la presión alta que puede valer muchos quilates para su nuevo técnico, dado el libreto de estilo del coruñés.