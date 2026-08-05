Honores de brazalete en la UD Las Palmas para Kirian y gran ovación para Jesé

Los detalles han hablado. La guerra por la capitanía del nuevo proyecto de la UD Las Palmas, tras la marcha de Jonathan Viera, parece decantarse en favor de Kirian Rodríguez. El de Candelaria no solo ha lucido el brazalete en los partidos en los que ha coincidido con Jesé Rodríguez sobre el verde, sino también ejerció de capitán en uno de los actos importantes para el equipo amarillo, el de la tradicional ofrenda floral en la Basílica de Nuestra Señora del Pino, en Teror, en la que la plantilla amarilla recibe la bendición de la patrona de Gran Canaria.

Mientras Kirian figuró durante el acto con un rol principal, que tradicionalmente le corresponde al capitán de los amarillos, junto al presidente de la UD, Miguel Ángel Ramírez, al que acompañó hasta el altar para entregar la ofrenda floral; su rival por el brazalete, Jesé Rodríguez, se situaba en los últimos bancos de la Basílica, junto a los lesionados Ale García y Viti Rozada, quedando el Bichito relegado a un lugar secundario en el protocolo de un acto súmamente importante para la entidad amarilla.

Segundo plano para el 'Bichito'

Error o no, lo cierto es que Jesé tampoco estuvo en primera línea durante la tradicional foto de familia a los pies de la Virgen, junto a las autoridades y directivos amarillos con toda la plantilla, en un rol que contrasta con la ovación recibida por el killer grancanario a su llegada a Teror, donde recibió el cariño de la afición amarilla desplazada hasta la Villa Mariana para ver a sus ídolos de cerca y de paso pedir algo de fortuna y que las lesiones respeten a los jugadores en la presente temporada.

Revés para un Jesé que se siente preparado para dar un paso al frente y coger el testigo de la capitanía de su buen amigo Jonathan Viera en esta nueva etapa, en la que junto a Jefté, es la gran esperanza de los amarillos para poder aportar los goles necesarios para estar en la pelea por retornar a LaLiga EA Sports esta temporada.

A pesar de tener el apoyo del núcleo duro del vestuario, de gran parte de la afición y de la cúpula amarilla, todo apunta a que Kirian Rodríguez es el elegido para ser el nuevo capitán de la UD.

Jesé se hace un selfie con un aficionado y su hijo, antes del acto. / José Pérez Curbelo

A falta de oficialidad

A falta de oficialidad, la elección de Kirian Rodríguez por delante del Bichito en los amistosos que se han disputado hasta el momento, en los minutos en los que ambos han coincidido sobre el césped, parecen haber decantado la balanza en favor del centrocampista tinerfeño, cuyo rol como organizador del juego del equipo le conecta de forma especial con el nuevo técnico amarillo Rubén de la Barrera.

Tradicionalmente la elección de los capitanes en la UD se decidía por votación de todos los jugadores y del cuerpo técnico, de forma democrática. Cierto es que esa norma se rompió en la última etapa de Jonathan Viera, en la que el Romario de La Feria no necesitó una urna para ser elegido capitán. El 21 se autoproclamó como tal y el vestuario amarillo le rindió pleitesía. Habrá que esperar a conocer la decisión oficial final, pero de momento Jesé se conforma con el cariño de la afición amarilla.