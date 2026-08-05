Las claves del 'culebrón Arana': dos millones, la frase de Jefté y el gol más canario del siglo en la UD Las Palmas

Juan Carlos Arana vale dos millones -la UD se hizo el pasado junio con Taisei Miyashiro en propiedad tras abonar 1,8 kilos al Vissel Kobe-. El delantero grancanario del Racing de Santander es objeto de deseo de la dirección deportiva amarilla desde hace años.

El pasado enero, Luis Helguera trató sin éxito de cerrar una cesión, pero al final se decantó por las opciones del atacante japonés e Iker Bravo.

Jefté le abrió ayer la puerta: "Es un buen jugador, me parece correcto que vengan los mejores. Pero eso no depende de mí".

Con contrato hasta junio de 2028, la entidad amarilla vuelve de nuevo a la carga para repatriar al canterano pío pío ante la avalancha de caudal ofensivo montañés.

A trece días del estreno ante el Albacete Balompié en el Gran Canaria (domingo 16 de este mes, 20.30 horas LaLiga TV), se dibuja la opción de contar con un frente ofensivo con cinco pistoleros de la tierra: Jesé, Jefté, Ale García, Sandro Ramírez y el exjugador del Eibar o Villarreal.

La UD sigue pendiente de la venta de Dinko Horkas (reclaman diez kilos) y ha acometido cuatro fichajes como son Sergio Ruiz, el citado Jefté, Acimovic y Andrés Rodríguez. Con ocho salidas (Mika Mármol, Sergio Barcia, Amatucci,

Iker Bravo, Benedetti, Pejiño, Gil y Estanis Pedrola) en relación al pasado cierre liguero, cabe reseñar que hay cinco lesionados que se pierden el inicio de la competición como Enzo, Ale García, Cedeño, Recobita y Viti Rozada.

Ascenso como garantía

Sandro Ramírez hace parte del trabajo con el grupo y estira su recuperación. Ante este panorama, la presencia de la bautizada como quinta de Valentín Pezzolesi es la salsa de la pretemporada. Junto al lateral tinerfeño, figuran Carlos Navarro, Iván Medina, Bassinga, Elías Romero y Rafa Cruz en esta cuarta semana de probaturas.

Víctor Villote y Aimar Domínguez, que trabajaron con los profesionales en Marbella, no pasan el corte y regresan a la dinámica de la vela chica con Juan Manuel Rodríguez. De la Barrera recordó a los platanitos que este bautizo con pesos pesados como Kirian o Álex Suárez les vale como «servicio militar». Dejó el titular de que «a los chicos la realidad profesional les exige un poquito más» como epitafio al conformismo. Exige y reclama que derriben la puerta.

Arana y cantera. Repatriados y el vivero de los reyes del mundo de la segunda estrella como Pedri y Yeremy Pino. Entre la necesidad de alimentar la identidad y hacerse con los recambios de Mika, Barcia y Amatucci. Dos extremos y un delantero. Hay que fichar para estar a la altura de un Segunda en llamas.

Precisamente, el Sporting de Gijón, tras la venta de Dubasin a Osasuna por cuatro millones, moverá ficha por Arana. El club gijonés ya quiso al delantero grancanario hace dos temporadas. Ahora se retoma el interés, así como el del Almería de Xavi García Pimienta.

Con el alta del extremo italiano Luigi Cherubini ya cerrada, Arana brinda ese salto cualitativo para el ataque. La cesión con compra obligatoria con ascenso es la clave. Ya se aplicó con Sandro y el Huesca. Militó a préstamo en la Isla, se subió con Pimienta y se abonó un millón a la formación aragonesa. El mediapunta colombiano Benedetti también figuraba ese escenario de ampliación con el objetivo. A sus 26 años, Arana cuenta con cartel en Segunda y no entra en los planes del técnico José Alberto López. Tampoco para el director deportivo montañés Chema Aragón.

El club santanderino se hizo con el ariete marroquí Zabiri, de idénticas cualidades que Arana, para pregonar un mensaje a los cuatro vientos. Luego figuran Villalibre (compra por ascenso de un millón), Andrés Martín y Giorgi Guliashvili. Y buscan otro pistolero.

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Ante la imposibilidad de retener a Pedrola (se fue al Oviedo por 900.000 euros) o a Amatucci (lo compró el Dépor por 2,5), emerge un clásico del verano. En el mercadillo de los sueños, el artista del regate que se aferra a jugar en Primera. Otra cosa es el destino. A la espera, la UD y un ataque con cinco jinetes del Roque Nublo.