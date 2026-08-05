¿Por qué no hay fichajes en la UD Las Palmas? Vender a Horkas para encender el fax

Vender a Dinko Horkas al Celtic de Glasgow por seis millones para desatascar el mercado y así patentar la UD total -Dinamo de Zagreb también está al acecho-. La dirección deportiva amarilla ha acometido cuatro fichajes -Sergio Ruiz, Andrés Rodríguez, Mateo Acimovic y Jefté Betancor- por los catorce del Córdoba en su intento por camuflar la marcha de talento y sobriedad.

Es una búsqueda del equilibrio con un barniz notable de cantera. La tasación actual del plantel del que dispone Rubén de la Barrera es de 26,15 millones.

La de la edición liguera 25-26 con Luis García Fernández ascendía a 42,5 kilos y era la tercera de mayor rango en Segunda -la diferencia es de 16,35-. Restan 27 días para el cierre del mercado y suena el reloj.

Se busca un central zurdo, un pivote, dos extremos y un delantero. Cinco movimientos en una UD candidata a todo por historia (36 temporadas en Primera, 20ª en el ranking histórico de la máxima categoría y siete ascensos). En las últimas once temporadas, cinco en la liga de los galácticos.

Pero falta la gran venta desatascadora para activar la maquinaria. Hay que encender el fax del director deportivo Luis Helguera Bujía, renovado por cinco temporadas. Las negociaciones con el Celtic por Horkas conforman el capítulo clave.

El pasado verano, fue traspasado Alberto Moleiro (16) al Villarreal y en julio de 2024, otro canterano como Saúl Coco puso rumbo al Torino (7,5). Es el precio de la austeridad y el rigor económico dentro de los parámetros del fair play financiero. Vender para respirar. Con el extremo italiano Luigi Cherubini atado, el objetivo en el frente ofensivo es el estilete del Racing Juan Carlos Arana. Así se instaura la canariedad como dogma.

Los 1,8 ‘kilos’ por Taisei

El club adquirió en propiedad al atacante nipón Taisei Miyashiro, que estaba siendo seguido por clubes de la Bundesliga y Championship, por 1,8 kilos. Es el gran desembolso y ahora se busca un plan para paliar la pérdida del número uno Horkas. Esta situación obliga a traer a otro portero, para elevar la competencia con José Antonio Caro y Adri Suárez.

Sobre la comparativa con la pasada edición liguera, quedó libre Mika Mármol (diez millones de valoración) y firmó por el Feyenoord. Era el mimbre de más valor. El ‘no ascenso’ hizo imposible la continuidad del zaguero de Terrassa. En el caso de Sergio Barcia, había un pre-acuerdo con el Legia de Varsovia para ejecutar la compra por 1,5 millones desde el pasado octubre.

El pago, como detalló el presidente Miguel Ángel Ramírez, se efectuaba a plazos. Pero el club polaco se decantó por la propuesta del Sporting de Braga luso.

Amatucci, que maravilló en la UD, fue traspasado al Dépor por 2,5. La Fiorentina accedió a la petición coruñesa que se ve beneficiada por los 40 millones de los ingresos de TV. Es lo que tiene estar en Primera. El problema con Pedrola (que se fue al Oviedo por 900.000 euros) radicó en la petición de los intermediarios del extremo. Es el goteo de arte perdido, que se debe compensarse de forma urgente.

Elevar la potencia del Ferrari. Hay diez jugadores que no están del pasado junio y la reconstrucción escenifica una lucha contrarreloj. Tampoco conviene olvidar la relación de lo seis lesionados (Enzo, Viti Rozada, Recoba, Ale García, Sandro Ramírez y Cedeño) que se pierden el inicio de Liga.

Ante este panorama de tres derrotas y seis goles en contra en Marbella, afloran los juicios catastrofistas. El verbo de Caro acude al rescate: «Veo a un equipazo con el mismo nombre del año pasado, nos seguimos llamando UD Las Palmas. Un club de mucho caché, fuerte y lo vamos a seguir siendo».

Incorporaciones como las de Iker Bravo o el Poeta Benedetti fueron un atentado a la cantera en la última ventana invernal. Cabe recordar que van 33 fichajes en las tres últimas campañas [29 en las 24-25 y 25-26 y los cuatro de este verano]. Y ahora llega un arrebato canterano con Valentín Pezzolesi, que es seguido por el Barça y Atlético, así como Iván Medina, Rafa Cruz o el atacante Elías Romero. Este giro hacia el talento propio evoca a la 10-11 con Paco Jémez en el banquillo -florecieron los Viera, Vitolo, Aythami Álvarez, Vicente, Juanpe, Tyronne o Raúl Lizoain-.

Diez millones de pérdidas

El Córdoba, que negocia con la UD para hacerse con Cristian Gutiérrez, lleva catorce movimientos -con doce salidas-. Con trece incorporaciones, está el Andorra y el Oviedo, con el lateral zurdo Juan Cruz como último movimiento. Ya con once altas, el Castellón y con diez, el Cádiz -que se enfrenta a la UD el próximo sábado en la final del Trofeo Carranza- y Valladolid.

En el grupeto de clubes con el fax apagado, figura la UD con cuatro altas igualado con la SD Eibar -en el conjunto armero han llegado dos exfutbolistas de la formación amarilla como Pejiño y Gil-. Más allá de los filiales (Sanse y Celta Fortuna), el Girona es el que menos se ha reforzado con tres.

Ramírez desveló el pasado junio que el palo de quedarse a las puertas del ascenso se traducía en una «pérdida de diez millones». Hacer negocio con Horkas y mantener la austeridad. Faltan cinco altas en la UD más canterana del lustro

Las claves / El peaje del no ascenso

Valor del plantel

25-26: 42,5 millones

26-27: 26,15 (*)

Fichajes

25-26: 14 fichajes

26-27: 4 fichajes (**)

Bajas de la 25-26

10 jugadores

Los clubes que más fichan

1. Córdoba 14

2. Andorra 13

3. Oviedo 13

4. Castellón 11

5. Cádiz 10

6. Valladolid 10

Y los que menos fichan

...18 Eibar 4

19 UD 4

20 Girona 3

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(*) Faltan 27 días para el cierre del mercado