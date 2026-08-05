Ramírez se lo deja claro a Horkas: "Si no quiere jugar en la UD Las Palmas igual nos ayuda marcar el campo"

Rendidos a 'Pinito' y bomba con Dinko Horkas. Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente de la UD, saltó un artefacto de uranio dialéctico en la Basílica de Nuestra Señora del Pino en Teror. También confía en el alta de Arana, así como en llegada de un central zurdo en "cuatro días".

Hay 'caso Horkas' y se piden cinco millones para que puede salir a un club de Arabia Saudí. "Si no quiere jugar igual nos ayuda a marcar el campo o a colocar las redes".

"Horkas es futbolista de la UD que le ha pedido salir al club. El club no lo deja porque la única oferta que tenemos no es interesante para la entidad. Dice que será complicado para él seguir compitiendo con la UD puesto que tenía una oferta de Emiratos Árabes que le salvaba la vida. Horkas dice que no se siente con fuerzas y ganas para estar en el equipo. Pero tenemos otros lugares donde contribuir para ayudar al equipo. Si no quiere jugar igual nos ayuda a marcar el campo o a colocar las redes (...) Tiene contrato con la UD y seguirá en el club si la oferta que tiene no alcanza lo que pretende la UD". Cuestionado por la cantidad para salir, estableció la frontera de cinco millones".

"Nos ofrecen cuatro kilos' a pagar en cuatro años. Pedimos cinco y el 50% de un futuro traspaso".

Además, deja la puerta abierta al fichaje de Arana si sale del Racing. "Pero respetamos su deseo de jugar en Primera con el Racing".

Ramírez tilda de "falta de respeto" habla de ascenso. "El objetivo de un club profesional serio no puede ser el ascenso. Hay 22 equipos en esta categoría, aunque dos no pueden ascender. Los restantes 20 luchamos por el ascenso. Por lo tanto, respetamos a todos los equipos. Queremos conseguir los 50 puntos cuanto antes, luego el play off y si conseguimos el ascenso directo, no vamos a decir que no".

Faltan tres fichajes. Un central, un extremo y la opción Arana. Califica de "mentira" el interés por Dani Barcia. "Doy mi palabra de honor que es mentira. Lo verán dentro de cuatro días cuando venga el nuevo central. No puedo salir a desmentir todos los jugadores que dicen que quiere la UD".

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Ademá, explicó que el fichaje de Cherubini no puede realizarse por un problema de la Roma. "Luigi es un futbolista que nos interesa, pero no puede venir a la UD por un problema que tiene su equipo".