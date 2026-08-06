Alerta roja en el lateral izquierdo de la UD Las Palmas: Clemente causa baja durante tres semanas por un esguince de rodilla

Enrique Clemente, uno de los baluartes del rigor defensivo que caracterizó la temporada pasada a la UD Las Palmas de Luis García. El defensor maño parte como titularísimo en el lateral izquierdo del conjunto amarillo, pero su presencia en el debut liguero ante el Albacete Balompié esta totalmente descartado, tras la oficialización por parte del club de su baja por un esguince en su rodilla izquierda. El objetivo es recuperar al jugador para la tercera semana y que pueda ser de la partida ante el Girona. Se pierde además del debut ante los manchegos el choque ante el Ceuta.

Como es habitual en la entidad amarilla, en el parte médico no figura el grado de afección de su dolencia que se provocó en el último amistoso ante el Neom y se aferran a que su baja dependerá de la evolución de su lesión, que podría oscilar entre las dos y las cuatro semanas.

Su inesperada lesión apunta a que retrasará una posible salida de Cristian Gutiérrez al Córdoba. Todo va a depender de la extensión de la baja de Clemente, ya que Rubén de la Barrera se quedaría con la opción de colocar al recién llegado Andrés Rodríguez en el lateral izquierdo, aunque dicha medida dejaría al equipo de momento con tan solo dos centrales, Álex Suárez y Juanma Herzog, además del canterano Carlos Navarro. La otra opción sería tirar del canterano Villote, cumpliendo la promesa de Miguel Ángel Ramírez de que la cantera completaría aquellos puestos con necesidades del equipo, o colocar a Marvin o Pezzolesi a banda cambiada.

El duelo del sábado en el Carranza ante el Cádiz dará nuevas pistas sobre la decisión final del técnico gallego, Rubén de la Barrera, que utilizará el duelo ante los gaditanos como un último ensayo general de cara al debut ante el Albacete. En caso de cumplirse la promesa del presidente amarillo de la llegada de un nuevo central en los próximos tres días, podría mejorar un poco el panorama sombrío en el que se encuentra la línea defensiva de los isleños a 10 días para su puesta de largo en el Estadio de Gran Canaria.