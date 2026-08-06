El cinturón de seguridad de la UD Las Palmas de Luis García ya es cosa del pasado

Urgencia en la defensa. La que fue la mayor virtud de la UD Las Palmas el curso pasado se ha convertido ahora en su principal debilidad. Con Luis García a los mandos, los amarillos forjaron una muralla en su zaga que permitió a los insulares ser el equipo menos goleado del campeonato durante gran parte de la temporada. Sin embargo, hoy la realidad es muy distinta.

La pareja de centrales de aquel equipo, Mika Mármol y Sergio Barcia, dejó la UD para disputar competiciones europeas y, con su marcha, se ha abierto un boquete en el centro de la defensa. Ni Juanma Herzog ni Álex Suárez están dando la talla a nivel defensivo ni tampoco en un requisito esencial para el fútbol del nuevo técnico: la salida de balón, un aspecto en el que la anterior pareja destacaba por encima del resto.

Los laterales tampoco están exentos de problemas. En este caso, por el momento, no ha salido ninguno, pero las lesiones han llamado a la puerta. El lateral derecho Viti Rozada aún no ha podido jugar en la pretemporada y, en el costado izquierdo, Enrique Clemente con un esguince en su rodilla izquierda, y Cristian Gutiérrez, están lesionados. Otro jugador lejos de su mejor rendimiento es Marvin, que se ha visto superado por los jóvenes del filial y que ya el curso pasado fue el eslabón débil de la zaga.

Cambio total de estilo

Además, la manera de jugar ha cambiado. Luis García apostaba por un fútbol conservador, en el que el equipo se defendía con el balón. Esa propuesta se tradujo en numerosos empates y victorias por 1-0 con las que el aficionado no disfrutaba especialmente, pero que garantizaban una suma constante de puntos. La nueva apuesta de Helguera para el banquillo es un Rubén de la Barrera apasionado del fútbol de ataque, del rock and roll, un estilo que requiere una zaga adelantada y veloz para el repliegue, además de unos laterales profundos. En definitiva un estilo en el que se asumen más riesgos y la defensa queda más expuesta que con el entrenador asturiano.

La noticia positiva está en la cantera. Valentín Pezzolesi cuenta con el beneplácito del técnico gallego para asumir minutos de peso en el lateral derecho y apunta a destronar a Marvin de cara al debut ante el Albacete. El tinerfeño ha mostrado mayores virtudes defensivas durante esta pretemporada y cuenta con un guante en el pie para los centros desde la banda.