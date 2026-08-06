Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Explosión en SalinetasAccidente El SalobreCalor en CanariasPedro Sánchez en CanariasAsesinato Guardia CivilPlanes Fin de Semana Gran CanariaUD Las Palmas
instagramlinkedin

UD LAS PALMAS

El cinturón de seguridad de la UD Las Palmas de Luis García ya es cosa del pasado

La pérdida de la dupla Barcia-Mika y los problemas en los laterales le están pasando factura al equipo de Rubén de la Barrera

Mika Mármol corta un ataque de Embarba en un partido entre la UD Las Palmas y el Almería, en el UD Almería Stadium.

Mika Mármol corta un ataque de Embarba en un partido entre la UD Las Palmas y el Almería, en el UD Almería Stadium. / LOF

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Iván Icígar Salvador

Iván Icígar Salvador

Las Palmas de Gran Canaria

Urgencia en la defensa. La que fue la mayor virtud de la UD Las Palmas el curso pasado se ha convertido ahora en su principal debilidad. Con Luis García a los mandos, los amarillos forjaron una muralla en su zaga que permitió a los insulares ser el equipo menos goleado del campeonato durante gran parte de la temporada. Sin embargo, hoy la realidad es muy distinta.

La pareja de centrales de aquel equipo, Mika Mármol y Sergio Barcia, dejó la UD para disputar competiciones europeas y, con su marcha, se ha abierto un boquete en el centro de la defensa. Ni Juanma Herzog ni Álex Suárez están dando la talla a nivel defensivo ni tampoco en un requisito esencial para el fútbol del nuevo técnico: la salida de balón, un aspecto en el que la anterior pareja destacaba por encima del resto.

Los laterales tampoco están exentos de problemas. En este caso, por el momento, no ha salido ninguno, pero las lesiones han llamado a la puerta. El lateral derecho Viti Rozada aún no ha podido jugar en la pretemporada y, en el costado izquierdo, Enrique Clemente con un esguince en su rodilla izquierda, y Cristian Gutiérrez, están lesionados. Otro jugador lejos de su mejor rendimiento es Marvin, que se ha visto superado por los jóvenes del filial y que ya el curso pasado fue el eslabón débil de la zaga.

Cambio total de estilo

Además, la manera de jugar ha cambiado. Luis García apostaba por un fútbol conservador, en el que el equipo se defendía con el balón. Esa propuesta se tradujo en numerosos empates y victorias por 1-0 con las que el aficionado no disfrutaba especialmente, pero que garantizaban una suma constante de puntos. La nueva apuesta de Helguera para el banquillo es un Rubén de la Barrera apasionado del fútbol de ataque, del rock and roll, un estilo que requiere una zaga adelantada y veloz para el repliegue, además de unos laterales profundos. En definitiva un estilo en el que se asumen más riesgos y la defensa queda más expuesta que con el entrenador asturiano.

Noticias relacionadas y más

La noticia positiva está en la cantera. Valentín Pezzolesi cuenta con el beneplácito del técnico gallego para asumir minutos de peso en el lateral derecho y apunta a destronar a Marvin de cara al debut ante el Albacete. El tinerfeño ha mostrado mayores virtudes defensivas durante esta pretemporada y cuenta con un guante en el pie para los centros desde la banda.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El chófer de la UD Las Palmas se baja de la guagua: 'Tengo el corazón roto, me han arrancado un trozo de mí
  2. Víctor Manuel Pastor toma posesión como nuevo jefe del Grupo de Alerta y Control de Gando
  3. Hazte Oír planta siluetas a tamaño real de Pedro Sánchez y Begoña Gómez por sus 'vacaciones blindadas' en Lanzarote
  4. Un fallecido y dos heridos tras una explosión en una nave industrial de Salinetas
  5. La casa de azulejos del 'runner' de La Isleta: la conmovedora historia de Juan Luis Cedrés Pérez
  6. El bebé fallecido por un golpe de calor en Fuerteventura es un nieto de Tito Berni
  7. Muere un bebé tras sufrir un golpe de calor en Canarias
  8. La Ley de Propiedad Horizontal cambia las reglas: un solo propietario puede pedir modificaciones en los elementos comunes del edificio si cumple estos requisitos

De la Barrera incluye a Horkas y deja fuera a Jesé en la convocatoria de la UD Las Palmas para el Trofeo Carranza

De la Barrera incluye a Horkas y deja fuera a Jesé en la convocatoria de la UD Las Palmas para el Trofeo Carranza

La muralla sin Clemente ni Cristian en la UD Las Palmas: Marvin, Suárez, Herzog y Valentín

La muralla sin Clemente ni Cristian en la UD Las Palmas: Marvin, Suárez, Herzog y Valentín

Opoku, el central sorpresa que acude al rescate de la UD Las Palmas

El cinturón de seguridad de la UD Las Palmas de Luis García ya es cosa del pasado

El cinturón de seguridad de la UD Las Palmas de Luis García ya es cosa del pasado

Alerta roja en el lateral izquierdo de la UD Las Palmas: Clemente causa baja durante tres semanas por un esguince de rodilla

Alerta roja en el lateral izquierdo de la UD Las Palmas: Clemente causa baja durante tres semanas por un esguince de rodilla

Turno para Caro ante la explosión de un nuevo 'caso Valles' en la UD Las Palmas

Turno para Caro ante la explosión de un nuevo 'caso Valles' en la UD Las Palmas

Honores de brazalete en la UD Las Palmas para Kirian y gran ovación para Jesé

Honores de brazalete en la UD Las Palmas para Kirian y gran ovación para Jesé

Tres dorsales vacantes en la UD Las Palmas esperando un nuevo dueño

Tres dorsales vacantes en la UD Las Palmas esperando un nuevo dueño
Tracking Pixel Contents