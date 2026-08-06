Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Explosión en SalinetasCalor en CanariasObras en el GuiniguadaPeleas en Las CanterasAsesinato Guardia CivilMiguel Ángel RamírezLoterías en Canarias
instagramlinkedin

UD LAS PALMAS

Tres dorsales vacantes en la UD Las Palmas esperando un nuevo dueño

El '21', el '11', el '16' y el '25', de los que uno será para Cedeño y los demás para los tres posibles fichajes amarillos

Cristian Gutiérrez podría liberar el '23' en caso de ser traspasado o cedido.

Cristian Gutiérrez podría liberar el '23' en caso de ser traspasado o cedido. / UD Las Palmas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Santiago Icígar

Santiago Icígar

Las Palmas de Gran Canaria

De leyenda a leyenda. Juan Carlos Valerón le entregaba su mítico dorsal 21 a su protegido, Jonathan Viera, un 7 de mayo de 2016, en un gesto con el que el Mago de Arguineguín reconocía en él a su más digno sucesor.

Diez años después ese número es uno de los cuatro que permanecen sin dueño en la UD, a falta de oficialidad, entre los dorsales del primer equipo, junto al 11, el 16 y el 25. Uno de ellos debería de recaer en la espalda del lesionado Edward Cedeño, lo que dejaría tan sólo tres números disponibles, que pueden recaer en los tres posibles fichajes amarillos pendientes de llegar y a la espera de lo que suceda con Dinko Horkas y Cristian Gutiérrez, que podrían en caso de ser vendidos liberar también el 1 y el 23.

De los nuevos fichajes, Jefté Betancor eligió el 7, Sergio Ruiz el 6, Andrés Rodríguez el 3 y Mateo Acimovic el 8.

Noticias relacionadas y más

El 1 de septiembre, la respuesta final, con el cierre del mercado de fichajes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las Palmas de Gran Canaria tramita la expulsión del concesionario de El Atlante tras detectar el derribo del local original
  2. El chófer de la UD Las Palmas se baja de la guagua: 'Tengo el corazón roto, me han arrancado un trozo de mí
  3. Víctor Manuel Pastor toma posesión como nuevo jefe del Grupo de Alerta y Control de Gando
  4. La casa de azulejos del 'runner' de La Isleta: la conmovedora historia de Juan Luis Cedrés Pérez
  5. Muere un bebé tras sufrir un golpe de calor en Canarias
  6. Muere en Alemania Leticia Fonte Marrero, hija mayor del periodista Juan Francisco Fonte
  7. La casa de azulejos del 'runner' de La Isleta
  8. Atascos kilométricos y un 25% más de combustible: las consecuencias del cierre del viaducto del Guiniguada

Tres dorsales vacantes en la UD Las Palmas esperando un nuevo dueño

Tres dorsales vacantes en la UD Las Palmas esperando un nuevo dueño

Honores de brazalete en la UD Las Palmas para Kirian y gran ovación para Jesé

Honores de brazalete en la UD Las Palmas para Kirian y gran ovación para Jesé

Ramírez se lo deja claro a Horkas: "Si no quiere jugar en la UD Las Palmas igual nos ayuda a marcar el campo o a colocar las redes"

¿Por qué no hay fichajes en la UD Las Palmas? Vender a Horkas para encender el fax

Las claves del 'culebrón Arana': dos millones, la frase de Jefté y el gol más canario del siglo en la UD Las Palmas

Las claves del 'culebrón Arana': dos millones, la frase de Jefté y el gol más canario del siglo en la UD Las Palmas

Jefté, la pesadilla de Vinícius, llega fuerte a la UD Las Palmas: "Ojalá pueda meterle tres goles al Tenerife"

Jefté, la pesadilla de Vinícius, llega fuerte a la UD Las Palmas: "Ojalá pueda meterle tres goles al Tenerife"

Valentín Pezzolesi, el alumno más aventajado de una cantera de la UD Las Palmas que quiere pisar fuerte

La UD Las Palmas ya tuvo que jugar como local fuera de Gran Canaria: así fue el episodio que casi nadie recuerda

La UD Las Palmas ya tuvo que jugar como local fuera de Gran Canaria: así fue el episodio que casi nadie recuerda
Tracking Pixel Contents