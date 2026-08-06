UD LAS PALMAS
Tres dorsales vacantes en la UD Las Palmas esperando un nuevo dueño
El '21', el '11', el '16' y el '25', de los que uno será para Cedeño y los demás para los tres posibles fichajes amarillos
De leyenda a leyenda. Juan Carlos Valerón le entregaba su mítico dorsal 21 a su protegido, Jonathan Viera, un 7 de mayo de 2016, en un gesto con el que el Mago de Arguineguín reconocía en él a su más digno sucesor.
Diez años después ese número es uno de los cuatro que permanecen sin dueño en la UD, a falta de oficialidad, entre los dorsales del primer equipo, junto al 11, el 16 y el 25. Uno de ellos debería de recaer en la espalda del lesionado Edward Cedeño, lo que dejaría tan sólo tres números disponibles, que pueden recaer en los tres posibles fichajes amarillos pendientes de llegar y a la espera de lo que suceda con Dinko Horkas y Cristian Gutiérrez, que podrían en caso de ser vendidos liberar también el 1 y el 23.
De los nuevos fichajes, Jefté Betancor eligió el 7, Sergio Ruiz el 6, Andrés Rodríguez el 3 y Mateo Acimovic el 8.
El 1 de septiembre, la respuesta final, con el cierre del mercado de fichajes.
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