Turno para Caro ante la explosión de un nuevo 'caso Valles' en la UD Las Palmas

Las oportunidades hay que aprovecharlas y José Antonio Caro es consciente de ello. La amenaza de un 'caso Álvaro Valles' 2.0 planea sobre una UD Las Palmas en la que la reacción de su presidente, Miguel Ángel Ramírez, ante los intentos de presión por parte de Dinko Horkas para abaratar su salida, le pueden pasar una costosa factura al cancerbero croata.

El dueño de la entidad amarilla desvelaba ayer en su comparecencia pública tras la ofrenda floral a la Virgen del Pino, en Teror, que Horkas le manifestó su deseo de no jugar más para la UD y ser traspasado. La respuesta de Ramírez fue tajante, dejando entrever que si no llegaba ninguna oferta por hacerse con sus servicios, el meta balcánico podría ayudar en otros menesteres, como pudieran ser "marcar las líneas del campo o colocar las redes".

No es precisamente el presidente de la UD un hombre al que le guste ir de farol, como demuestra el reciente caso de Álvaro Valles que ante la falta de una oferta económica que satisficiera su interés económico, terminó sufriendo una temporada en blanco, en la que ni la lesión de Jasper Cillesen durante el curso le dieron la oportunidad de jugar ningún minuto con el equipo. Al término de ese curso el jugador cumplió con su deseo de llegar libre al Betis, pero tras una temporada en blanco que dificultó su adaptación al conjunto verdiblanco.

Atado hasta 2028

La principal diferencia en esta ocasión radica en que Horkas tiene contrato hasta 2028, y una cláusula de 30 millones de euros, por lo que su pesadilla puede alargarse todavía más que en la del caso del meta andaluz y eso le permite a Ramírez tener la sartén por el mango, por mucho que se diga que los jugadores siempre terminan jugando donde desean.

El principal beneficiado por la situación generada por el deseo de su compañero de abandonar el equipo y la ausencia de una oferta por los cinco millones en los que la UD ha tasado su libertad, no es otro que José Antonio Caro. El guardameta natural de La Palma del Condado, a sus 32 años, renovaba recientemente con la esperanza de tener la oportunidad, que el curso pasado brilló por su ausencia, de ser el guardameta titular de los amarillos.

La apuesta decidida de Luis García por Dinko Horkas quedó patente desde el primer momento, relegando a Churripi a un rol secundario que le llevó a jugar tan solo dos partidos de la temporada regular, en los que encajó un gol y un tercero en la Copa del Rey, en el que recibió tres goles en contra.

Récord de imbatibilidad en el Burgos

Caro pasó a los libros de historia del fútbol español en octubre de 2022. Defendiendo la portería del Burgos CF, aquel año consiguió establecer el récord de imbatibilidad ininterrumpida de un portero en las competiciones nacionales, fijándolo en 928 minutos. Curiosamente, su racha terminó sin encajar gol, al recibir una roja directa en el partido ante el Mirandés, cuando transcurría el minuto 28 de encuentro.

Cierto es que en aquel Burgos contaba con la mejor defensa de la categoría, lo que facilitaba su trabajo, en un sistema en el que lo defensivo primaba sobre el ataque, todo lo contrario que en esta UD de Rubén de la Barrera, en el que la intención es que el ataque prime por encima de la defensa, dejándole algo más vendido.

Recuperó la titularidad ante el Neom

Su titularidad en el último partido ante el Neom, en el que los insulares cayeron derrotados por 0-1, y Horkas no saltó al césped en la segunda parte, dejaba ya a las claras que algo sucedía con el meta croata, que pretende forzar con su negativa a jugar, aunque sigue entrenándose con el resto de sus compañeros.

En la pretemporada Churripi ha dejado alguna que otra buena intervención bajo los palos y la confianza de la dirección deportiva es plena en él, aunque en el caso de que finalmente se venda a Horkas, el club incorporaría a un nuevo guardameta que rivalice por la titularidad con el propio Caro, aunque éste partiría con una clara ventaja y en caso de cumplir con las expectativas, todo apunta a que será el titular en la presente campaña. Adri Suárez no termina de convencer al técnico gallego, que desde que tuvo la oportunidad dio minutos a Horkas y le dejó sin minutos.

Ante el Cádiz el sábado en el Carranza, tiene la oportunidad de dar un golpe en la mesa y demostrar a su entrenador que si viene un nuevo fichaje él debería de seguir siendo el primer espada en la temporada de su redención. Recuperar un nivel similar al de 2022 aseguraría a los amarillos el contar con uno de los mejores porteros de la categoría, un seguro de vida, tras una temporada en el ostracismo esperando esta oportunidad.

Se complica la vía del Celtic y del Dinamo de Zagreb, sin oferta de Emiratos

Los cinco millones de euros, más un 50% de un futuro pase de Horkas, parece una cantidad inasumible de momento para el Celtic de Glasgow, en el que su interés inicial se ha enfriado ante las buenas actuaciones en pretemporada de Viljami Sinisalo, que han convencido a su técnico, Martin O'Neill, que ya no tiene la urgencia de buscar un portero titular y podría decantarse por un suplente. Tampoco parece que pueda llegar a esa cantidad el Dinamo de Zagreb, que además de ver la solicitud económica del conjunto amarilla como excesiva para su presupuesto, parece tener casi atado el regreso del cancerbero de la selección croata, Dominik Livakovic.

El propio Ramírez hablaba del interés del croata por aceptar una buena oferta económica de Emiratos Árabes, pero el directivo dejaba entrever que tampoco en esa operación se iba a cubrir la cantidad solicitada por la entidad amarilla para traspasar al jugador.

Luz para Caro y oscuridad para Horkas en una recta final del mercado que hasta el 1 de septiembre seguro que seguirá generando nuevos capítulos en el culebrón del mercado veraniego amarillo.