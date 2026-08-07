De la Barrera incluye a Horkas y deja fuera a Jesé en la convocatoria de la UD Las Palmas para el Trofeo Carranza

Lista con sorpresas en la UD Las Palmas para el último amistoso de la pretemporada. Rubén de la Barrera, a pesar del estado anímico de Dinko Horkas por su situación contractual y el estancamiento de su operación salida rumbo al Al-Jazira de Emiratos Árabes, el técnico coruñés no ha dudado en meter al guardameta croata en la convocatoria, a pesar de que todo apunta a que será José Antonio Caro quien en principio será el titular en el Trofeo Carranza y en el debut en el Gran Canaria ante el Albacete.

Entre las ausencias destaca la de Jesé Rodríguez, que no ha sido incluido en la lista de convocados.

Los recién lesionados Enrique Clemente y Cristian Gutiérrez tampoco han viajado a tierras gaditanas, quedándose en la Isla junto a los lesionados de larga duración Jeremía Recoba, Sandro Ramírez y Ale García.

La nota positiva la protagonizaba Enzo Loiodice que entraba en la convocatoria y que intentará pelear por un puesto en la medular en el último amistoso del curso en el que los amarillos intentarán conquistar el trofeo de los trofeos veraniegos, por segunda vez en su historia.