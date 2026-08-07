La muralla sin Clemente ni Cristian en la UD Las Palmas: Marvin, Suárez, Herzog y Valentín

Una muralla sin Enrique Clemente ni Cristian Gutiérrez. Drama en el lateral zurdo y pendientes del encaje del fichaje Opoku -central diestro-. La UD Las Palmas afronta mañana el último bolo del verano ante el Cádiz CF en la final de la 72ª edición del Carranza con una retaguardia en cuadro. Y de fondo el 'caso Horkas'.

Valentín Pezzolesi. / Cristóbal Ortega

El maño tiene tres semanas de baja por un esguince de rodilla y el lateral marbellí tampoco estará ante el Albacete en el debut liguero en el Gran Canaria (del 16 de agosto y desde las 20.30 horas). A la espera de dos centrales en el mercado de verano (que cierra el 1 de septiembre), De la Barrera se las debe ingeniar con Marvin Park por la derecha, así como con Suárez y Herzog en el eje central de la retaguardia.

De la Barrera, junto a la Virgen del Pino, el pasado miércoles, en la Basílica de Teror. / J.PEREZ CURBELO

En el maldito lateral zurdo, gana peso la opción de Valentín Pezzolesi a pierna cambiada. También queda la opción del canterano Villote, que ha jugado de central en el stage de Marbella. Además, en la recámara el central Andrés, que también ha participado como lateral diestro.

Además, cabe reseñar las ausencias de Enzo Loiodice, Ale García, Jere 'Recobita', Cedeño, Viti y Sandro para el debut ante la formación manchega. En los bolos del stage de Marbella, la UD sumó una victoria y tres derrotas. Recibió seis dianas en los cuatro amistosos.

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