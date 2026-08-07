Mercado
Opoku, el central sorpresa que acude al rescate de la UD Las Palmas
El zaguero internacional ghanés es el quinto fichaje del verano y firma hasta 2028. Llega libre y militó en el Kasimpasa Spor turco, así como en Udinese y Amiens galo. Falta un zaguero zurdo
Un internacional ghanés y que llega libre tras su paso por el fútbol turco. Y aún falta otro zurdo. La sorpresa para una zaga en cuadro por las lesiones es Nicholas Opoku. El zaguero diestro de 29 años es el quinto fichaje de la UD tras las incorporaciones de Sergio Ruiz, Jefté Betancor, Acimovic y Andrés Rodríguez.
Con las bajas de Enrique Clemente y Cristian Gutiérrez por lesión, Opoku es una bendición de cara al estreno liguero ante el Albacete dentro de diez días. Internacional en 17 ocasiones con Ghana, ha militado en el citado Kasimpasa del fútbol turco, así como en el Amiens galo y el Udinese italiano.
La dirección deportiva estaba al acecho de dos centrales y aquí cae el primero. Todavía falta uno zurdo, que puede ejercer el trabajo realizado en el pasado curso por Mika Mármol.
Como centrales, De la Barrera cuenta, en este minuto del mercado, con Álex Suárez, Juanma Herzog, Andrés Rodríguez, Opoku y Carlos Navarro. Solo este último es zurdo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El chófer de la UD Las Palmas se baja de la guagua: 'Tengo el corazón roto, me han arrancado un trozo de mí
- Víctor Manuel Pastor toma posesión como nuevo jefe del Grupo de Alerta y Control de Gando
- Hazte Oír planta siluetas a tamaño real de Pedro Sánchez y Begoña Gómez por sus 'vacaciones blindadas' en Lanzarote
- Un fallecido y dos heridos tras una explosión en una nave industrial de Salinetas
- La casa de azulejos del 'runner' de La Isleta: la conmovedora historia de Juan Luis Cedrés Pérez
- El bebé fallecido por un golpe de calor en Fuerteventura es un nieto de Tito Berni
- Muere un bebé tras sufrir un golpe de calor en Canarias
- La Ley de Propiedad Horizontal cambia las reglas: un solo propietario puede pedir modificaciones en los elementos comunes del edificio si cumple estos requisitos