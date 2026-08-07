Opoku, el central sorpresa que acude al rescate de la UD Las Palmas

Un internacional ghanés y que llega libre tras su paso por el fútbol turco. Y aún falta otro zurdo. La sorpresa para una zaga en cuadro por las lesiones es Nicholas Opoku. El zaguero diestro de 29 años es el quinto fichaje de la UD tras las incorporaciones de Sergio Ruiz, Jefté Betancor, Acimovic y Andrés Rodríguez.

Con las bajas de Enrique Clemente y Cristian Gutiérrez por lesión, Opoku es una bendición de cara al estreno liguero ante el Albacete dentro de diez días. Internacional en 17 ocasiones con Ghana, ha militado en el citado Kasimpasa del fútbol turco, así como en el Amiens galo y el Udinese italiano.

La dirección deportiva estaba al acecho de dos centrales y aquí cae el primero. Todavía falta uno zurdo, que puede ejercer el trabajo realizado en el pasado curso por Mika Mármol.

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Como centrales, De la Barrera cuenta, en este minuto del mercado, con Álex Suárez, Juanma Herzog, Andrés Rodríguez, Opoku y Carlos Navarro. Solo este último es zurdo.