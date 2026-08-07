La UD Las Palmas sigue pendiente de Arana y el Racing avisa: "Hasta el último día de mercado todo está abierto"

El futuro de Juan Carlos Arana continúa siendo uno de los nombres propios del mercado de la UD Las Palmas. El delantero grancanario pertenece al Racing de Santander, pero el conjunto amarillo permanece atento a cualquier movimiento que pueda facilitar su regreso a la Isla.

Las posibilidades aumentaron esta semana después de que Miguel Ángel Ramírez reconociera públicamente el interés de la UD. "Si él atisba que no va a jugar en Primera División, casi seguro que Arana vendrá a la Unión Deportiva de Las Palmas", afirmó el presidente amarillo, aunque insistió en que será necesario esperar a la evolución del mercado.

Ahora, desde Santander tampoco cierran la puerta a nuevos movimientos en la plantilla.

"Hasta el último día de mercado todo está abierto"

El director deportivo del Racing, Chema Aragón, fue preguntado por la configuración de la delantera y reconoció que todavía pueden producirse cambios antes del cierre de la ventana de fichajes.

Juan Carlos Arana de niño junto a Juan Manuel Rodríguez al inicio de una sesión de trabajo / LP/DLP

"Hasta el último día de mercado todo está abierto y cambia todo de un día a otro", señaló Aragón, quien aseguró que el club se encuentra dispuesto a "mejorar la plantilla en todas las posiciones".

El responsable deportivo del conjunto cántabro recordó además que ya se han producido diferentes salidas este verano y dejó claro que las decisiones que tome el Racing estarán dirigidas a elevar el nivel del equipo para su regreso a Primera División.

Estas palabras no confirman una salida de Arana, pero mantienen abierta una posibilidad que la UD Las Palmas observa con especial atención.

Arana sigue teniendo contrato con el Racing

El Racing renovó al delantero canario hasta el 30 de junio de 2028, por lo que cualquier incorporación de la UD Las Palmas necesitaría necesariamente un acuerdo con el conjunto santanderino.

Arana continúa formando parte de la dinámica del primer equipo y este viernes incluso marcó desde el punto de penalti en el amistoso de pretemporada disputado por el Racing frente al Sporting.

El escenario, por tanto, dependerá principalmente del papel que el delantero pueda tener en Primera División y de los movimientos que realice el Racing en su línea ofensiva durante las próximas semanas.

Las Palmas espera. Arana continúa en Santander. Y, como reconocen desde el propio Racing, el mercado todavía está abierto.