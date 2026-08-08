Los enemigos de Opoku, el bastión de la UD Las Palmas: Cristiano, Cavani, Di María, Lukaku, Higuaín...

Descubriendo a Opoku. Pistas, amigos y enemigos en plena reconstrucción. Dos rostros, dos movimientos para sepultar la incertidumbre del síndrome de la coladera de la UD -seis goles encajados en los cuatro duelos de la pretemporada- y para hacer olvidar a Sergio Barcia y Mika Mármol.

El internacional ghanés Nicholas Opoku y el central zurdo, que se anuncia hoy, completan la muralla de hormigón de De la Barrera.

Opoku pugna con el Pipa Higuaín. / LA PROVINCIA / DLP

De Paul y los enemigos

Opoku (Kumasi, Ashanti, 29 años) llega libre tras su etapa en el Kasimpaşa Spor de la máxima categoría de Turquía. Es el quinto alta de esta ventana de mercado tras Sergio Ruiz, Mateo Acimovic, Andrés Rodríguez y Jefté Betancor. Ha compartido vestuario con De Paul, campeón del mundo con Argentina, y que ahora milita en el Inter de Miami de Messi, en el Udinese. Además, se ha enfrentado a Lukaku, así como a Cavani y Di María cuando jugaba en el Amiens SC en la liga francesa.

Opoku pugna con el interista Antonio Candreva. / LA PROVINCIA / DLP

En su ciclo en el Calcio, se enfrentó a Higuaín (Milan y Juventus), Moise Kean (Juventus) o Candreva (Inter de Milan). Se topó con Cristiano, que se quedó en el banquillo en un pulso contra el gigante turinés.

Diestro y de gran estatura (1,9 metros), la última adquisición fue campeón de la Copa de Túnez (2018) con el Club Africain y luego dio el salto al Udinese para estirar su periplo en Europa por las filas del Amiens galo. De la Ligue-1 y la segunda francesa a la Superliga de Turquía en las dos últimas temporadas. Otros compatriotas de Opoku en la historia de la UD fueron Wakaso (24 partidos, dos goles) y Kevin Prince Boateng (29, diez dianas en la 16-17).

Ya solo queda el marcador zurdo. Como centrales, el técnico coruñés tiene a Álex Suárez, Juanma Herzog, Andrés Rodríguez y Opoku. Todos son diestros. De pie izquierdo, cuenta con los canteranos Carlos Navarro y Villote. En el lateral derecho: Valentín Pezzolesi, Viti Rozada y Marvin Park. El ovetense está lesionado y no estará ante el Albacete en el estreno liguero del 16 de agosto en el Gran Canaria (20.30 horas, LaLiga TV).

En el lateral zurdo, figuran Enrique Clemente y Cristian Gutiérrez. El primero tiene un esguince de rodilla y se pierde las dos primeras fechas -ante los manchegos y Ceuta-. Se le espera contra el Girona en Montilivi. Por su parte, el marbellí, en la plataforma de salida bajo la fórmula del traspaso con el Cádiz como mejor posicionado, está tocado. Deja huérfana la banda ante el Queso Mecánico.

De Barcia a Pedro Bigas

Falta un extremo zurdo y Arana. El delantero grancanario del Racing de Santander sigue siendo la gran obsesión para presumir de un ataque íntegramente de la tierra -junto a Jesé, Jefté, Sandro y Ale García-. Sobre el atacante por el costado derecho, llega cedido y se anuncia en la recta final del mercado.La lista final se queda en ocho incorporaciones para ilustrar la reconstrucción total en el ciclo De la Barrera y tras la salida de Luis García. Para la final del Carranza, que se juega esta noche (20.30 horas, TVC), vuelve Enzo Loiodice.

Opoku eleva la competencia con Suárez y Herzog. El caso de Andrés, al igual que el de Acimovic, han generado más dudas que certezas. Rostros que evocan a fichajes de impacto tibio como fueron Adam Arvelo, Cedeño o Iker Bravo. El zaguero ghanés está curtido en las máximas competiciones de Turquía (57 apariciones), Francia (42) e Italia (19). Son 118 duelos entre la Süperlig, Ligue 1 y Serie A.

Es un marcador contundente, que se siente cómodo en el área y no presume de una velocidad vertiginosa. Tampoco de una salida limpia de balón, pero tira de físico y es letal a balón parado.

Centímetros y veteranía. Es el decimocuarto central fichado en las últimas doce temporadas, que se suman a los productos de la factoría como lo citados Suárez (62 duelos en Primera y 186 de amarillo), Herzog (23 en la máxima categoría, 49 en su ciclo pío pío), así como David García, Aythami Artiles, Saúl Coco -vendido al Torino por 7,5 millones-, Eric Curbelo o Juanpe.

En lo referido a los centrales foráneos que llegaron a la UD desde la 15-16, figuran Opoku, Andrés, Sergio Barcia, Mika Mármol, Scott McKenna, Sidnei, Tomás Cardona, Mauricio Lemos, Juan Cala, Martín Mantovani, Gálvez, Ximo Navarro, Alcaraz o Pedro Bigas -que sigue en activo en las filas del Elche-.

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La pócima mágica para compensar la fuga de Barcia (Sporting Club de Braga) y Mika (Feyenoord) es Opoku. Con la bandera de Wakaso y Prince Boateng, emerge una tonelada de oficio.En unas horas, el central zurdo. Pendientes de la salida de Cristian, la muralla se alicta ante los recelos del verano. Se trata de recuperar los tiempos del portería a cero del luisismo.