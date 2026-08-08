Final del Carranza: De la Barrera se quita la careta y elige a Churripi, Ruiz, Kirian, Fuster, Rafa Cruz y Marvin

Castigo a Horkas y un once previsible. La UD Las Palmas juega la final del Carranza contra el Cádiz con Churripi bajo palos, así como con Marvin, Suárez, Herzog y Valentín Pezzolesi en la línea defensiva. En la medular, Sergio Ruiz y Kirian Rodríguez. Por delante, Manu Fuster con Taisei y Rafa Cruz. De nueve, el killer Jefté Betancor.

El pulso arranca a las 20.30 horas (TVC) y vale de nítida referencia en relación al estreno liguero del próximo domingo ante el Albacete Balompié en el Gran Canaria (20.30 horas, LaLiga TV). Con el dibujo del 4-2-3-1, ante la ausencia de Jesé Rodríguez, el técnico De la Barrera mantiene una línea continuista en relación a la pizarra de Luis García Fernández.

Imagen del Trofeo Ramón de Carranza con las elástica de la UD y el Cádiz. / LA PROVINCIA / DLP

Enrique Clemente y Cristian Gutiérrez causan baja por lesión. Vuelve Enzo Loiodice a la convocatoria y Opoku será presentado en las próximas horas. Sandro Ramírez, Recobita, Cedeño, Viti Rozada y Ale García tampoco están por contratiempos de índole física. La UD de De la Barrera no ha logrado dejar la portería a cero tras la disputa de cuatro contiendas en el stage de Marbella.

Ha recibido seis goles en los citados 540 minutos, un extremo que ha provocado que se enciende el piloto rojo. Pero llega el ensayo de verdad, la prueba de algón para los amarillos. Más allá del fichaje del zaguero ghanés, aún faltan por incorporarse un central zurdo y un extremo. No se desecha la llegada de Juan Carlos Arana en calidad de cedido.

Noticias relacionadas

En lo referente a Horkas, todo apunta a que saldrá traspasado al Al-Jazira United por cinco millones. El cuadro de Emiratos sopesa una subida de la oferta de compra.