La UD Las Palmas apuntala su defensa con el fichaje de Giovanni Bonfanti, el central zurdo que reclamaba Rubén de la Barrera

Terminó el casting del central zurdo que tanto demandaba Rubén de la Barrera para su UD Las Palmas. Luis Helguera vuelve a pescar en el mercado transalpino para cerrar a su sexto fichaje de la temporada, con la incorporación del defensor transalpino Giovanni Bonfanti, que llega en calidad de cedido con una opción de compra procedente del Atalanta.

Nacido en Milán (17 de enero de 2003), tiene 23 años, mide 1,87 metros, es zurdo y su posición principal es central, aunque a lo largo de su trayectoria profesional también ha jugado en el lateral. Su valoración de mercado, según el portal Transfermarkt es de 3,8 millones de euros, y cuenta con contrato con su club de formación hasta junio de 2028.

Formado en la cantera del Atalanta, escaló desde el equipo juvenil hasta el primer equipo, logrando debutar en la Serie A en la temporada 2023-24, tras ganarse a pulso el poder entrar en su dinámica, llegando a ser titular en la Liga Europa, ante el Raków Częstochowa, partido en el que además logró marcar. Formó parte de la plantilla que terminó conquistando el cetro europeo de la segunda competición continental.

Su progresión le llevó a ser internacional sub 21 en cuatro ocasiones, defendiendo los colores del Pisa, club al que fue cedido y participó en 22 encuentros a las órdenes del mítico Pipo Inzaghi, logrando el ansiado ascenso a la Serie A. A pesar de que el atalanta volvió a cederle al Pisa en septiembre de 2025, su presencia en la máxima categoría se restringió a 500 minutos repartidos en nueve partidos, lo que provocó el corte de su cesión en enero, para poder ser cedido al Spezia.

Un central moderno

A pesar de su origen italiano, Bonfanti no es el típico central italiano de área, diseñado fundamentalmente para despejar, cerrar su zona y ganar duelos. Su perfil es más moderno. Su condición de zurdo le permite jugar con naturalidad en el perfil izquierdo de la defensa. Tiene capacidad para orientar el primer control hacia fuera y conectar con el lateral, con el interior, o ejecutar pases en largo.

Tiene experiencia desenvolviéndose en defensas de tres y de cuatro, aportando físico, técnica y su polivalencia a la zaga. Cada vez que puede intenta superar líneas las líneas de presión, en la línea de lo que aportaban Mika Mármol y Sergio Barcia el curso pasado.

A pesar de contar con experiencia en la élite, todavía cuenta con un amplio margen de mejora y sobre el papel debería de encajar en el sistema táctico de Rubén de la Barrera.

Complemento ideal para Opoku

A pesar de alcanzar el 1,87 de estatura, no se caracteriza por ser un jugador dominante en el juego aéreo y tampoco es un defensor que se defienda especialmente bien en los duelos individuales y es más efectivo en partidos con poco ritmo que los jugados con un ritmo vertiginoso, en los que le cuesta más mantener su precisión en el pase.

Sobre el papel podría formar una buena pareja con Nicholas Opoku, al tener características complementarias, más potencia, cobertura y agresividad física en el ghanés; y más elaboración e inteligencia en el italiano.

Cuarto italiano en la historia de la UD

Bonfanti se convertirá en el cuarto italiano en la historia de la UD Las Palmas. Tras no vestir ningún transalpino la elástica amarilla en las primeras siete décadas de existencia de la UD, Alberto Aquilani se convertía en 2017, en el primero de ellos, llegando a la Isla en la recta final de su carrera, pero dio muestras de su calidad en sus 33 partidos ligueros como amarillo.

En 2020 llegaba con el equipo en Segunda División, Pietro Iemmello, con fama de goleador, tras su paso por el Sassuolo y el Benevento, pero no logró anotar ningún gol en sus 10 partidos ligueros con la UD.

El último en llegar fue Lorenzo Amatucci, que llegaba la temporada pasada a la Isla, cedido por la Fiorentina, para convertirse en uno de los mejores mediocentros de la categoría de plata, logrando este verano ser traspasado al recién ascendido Dépor, gracias a su gran temporada de amarillo.