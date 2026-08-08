La UD Las Palmas encuentra el camino y Valentín Pezzolesi vale un Carranza

De la Barrera encuentra el camino. Hay UD. Hay vida y una pegada fumigadora. Otra noche loca de verano como la de 2017. Por fin, magia, algún desajuste y Valentín Pezzolesi. A siete días del debut, explotó una versión mejorada y plástica de este proyecto en plena reconstrucción con el canterano ubicado en el lateral zurdo de estrella. Con el 4-2-3-1 y Kirian al mando, el (1-3) evidencia la vida sin Horkas y que el 'Carranza de la esperanza' vuela a la Isla.

Atrona el rock and roll de Rubén de la Barrera y los decibelios de los príncipes del Anexo. Gobernar desde el control y presionar como jabalíes. Y el arte de una partitura pragmática con tres tenores sobrevolando la bahía. Adiós a la incertidumbre del síndrome de la coladera marbellí. El toque milimétrico de Taisei Miyashiro -a pase de Kirian-, el remate de Manu Fuster -a centro de Marvin- y el genial de Jefté Betancor -a pase del japonés- salen en la foto en una noche de esperanza. Así se aplastó al Cádiz y de paso, al pesimismo.

Mientras el abonado esperaba fichajes, Valentín se puso a la tarea. Suárez y Herzog, a pesar del apagón del minuto 3, ofrecieron síntomas de mejoría y Marvin Park llegó a línea de fondo para dar con Fuster. Esto es otra cosa. Era difícil empeorar lo de Marbella, pero anoche solo existió un equipo en el Nuevo Mirandilla.

Fue la conquista del Carranza de la esperanza. A pesar del desliz defensivo de Sergio Ruiz y la falta de contundencia de Suárez, la UD se rehizo de forma meritoria en la mejor actuación del verano y en el momento justo. Izeta sembró el pánico a los tres minutos. La misma película de siempre. Una zaga de cartón con dos fichajes sobre la mesa como los de Opoku y Giovanni Bonfanti para narcotizar el disparate.

Pero desde el conjunto y un Herzog en su particular Vespino -todo pundonor-, se evidenció la compenetración reseñable ante la lluvia de ausencias -Enrique, Cristian y Viti-.

El once fue el esperado. Valentín Pezzolesi quedó ubicado en la izquierda, con Suárez y Herzog de centrales. Marvin Park (derecha), Kirian, Sergio Ruiz, Manu Fuster, Taisei y Jefté. Por la izquierdo, un Rafa Cruz que parecía el clon de Moleiro. Por dentro, por fuera, mirando a Ezkieta. Osado como ninguno.

Marvin Park fue Marvin Park

Remate de Kenan y las diabluras de Cruz como gancho televisivo. Otro error de Sergio Ruiz y los temblores en la muralla de la duda eterna. Empate de Miyashiro con un pase a lo Laudrup de Kirian. Tiro de Valentín -todo lo hace bien este chico- y la cabalgada de Marvin Park. Llegó a línea de fondo, dejó en evidencia a Castro, y remate de Fuster. Jefté, de forma majestuosa, anotó el tercero en la noche de Valentín Pezzolesi. Cruz también se sumó a la rebelión de los platanitos con Kirian Rodríguez de director de orquesta.

Minutos para Iñaki (14’), Enzo Loiodice (14’), Elías Romero (11’), Medina (6’) y Villote (2’). Lo increíble fue la capacidad de resistencia de la retaguardia Marvin Park-Suárez-Herzog-Valentín hasta el 92’, que fue retirado el lateral tinerfeño. Un ejercicio de resistencia en una UD que muta. Cambia de partitura en este giro del luisismo al barrerismo. Tras un mes de trabajo, hay conexión entre Ruiz, Kirian y Fuster. Taisei es un relámpago y lo de Cruz, con solo 16 años, es para quedarse perplejos. Lo que no vio Luis García.

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Queda un mundo y agosto es abono para la confusión. Precisamente en 2017, con el triplete del verano de Manolo Márquez, fue el principio del fin. La UD todavía está en pañales: faltan tres por llegar y había siete lesionados para la final del trofeo de los trofeos. De la Barrera sigue calibrando la pizarra perfecta. Con Suárez y Herzog más entonados, hay esperanza. Churripi para y en el frente ofensivo, está el maratoniano de Las Chumberas. De las alarmas de Marbella al show de Valentín. El mejor fichaje estaba en el Anexo.