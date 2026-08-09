¿Y ahora qué hacemos con el 'capitán del pueblo' Jesé en la UD Las Palmas?

Primer culebrón a la vista. Cuando todo indicaba que De la Barrera había encontrado la fórmula secreta de la Coca Cola -el once del Carranza es la aspirina ante todos los males estomacales-, falta buscarle sitio al 'capitán del pueblo' Jesé Rodríguez.

El Bichito firmó once goles en el pasado curso y fue ovacionado por el Gran Canaria de forma insistente. También recibió el guiño del centenar de fieles en Teror. Coronado como el sucesor natural de Jonathan Viera, fue baja en el Nuevo Mirandilla por unas molestias físicas -"era preciso no forzar", realzan desde el club-. Está listo para debutar ante el Albacete en su quinta campaña de amarillo -renovó hasta junio de 2028 con mejorar salarial para dejar de percibir el mínimo-. Lo normal sería verlo por la izquierda en detrimiento del canterano Rafa Cruz. ¿Pero con cambio de sistema?

Jesé Rodríguez se retrata con unos aficionados, el pasado miércoles, en la Basílica del Pino. / J.PEREZ CURBELO

De la Barrera ha jugado con la doble 'J', Jesé y Jefté, como referencia ofensiva en el empaque táctico del 4-4-2 y con un solo estilete en el 4-2-3-1, por ejemplo, en el 'Carranza de la esperanza'. Con Horkas más fuera que dentro, pendientes de la subida de cuatro a cinco millones del Al-Jazira United de Emiratos, el puesto en la portería es para Churripi con Adri Suárez en la recámara.

Marvin Park, Suárez, Herzog y Valentín conforman la muralla de hormigón de De la Barrera. Sergio Ruiz ejerce de Amatucci, Kirian, Fuster y Miyashiro bailan en esa zona de pura fantasía. Y por la izquierda, Jesé. Como depredador de área, figura Jefté que ya contabiliza dos dianas en este verano de probetas. Ayer, besó el escudo como prueba de su compromiso tras una década de artillero errante por Austria, Rumanía y Grecia.

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El asunto de la capitanía

Apartado de los pesos pesados por un desliz de protocolo en la ofrenda floral a la Patrona en Teror, Jesé figura como número dos -a falta de la oficialidad-. Álex Suárez, Enzo y Sandro completan la nómina de escuderos de Kirian Rodríguez, que se mantiene como la primera opción en la tabla del rango. En los próximos días, se anuncia la relación de los mosqueteros del brazalete para la 26-27.