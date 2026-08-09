El fichaje de la UD Las Palmas estaba en el Anexo: 'terremoto Pezzolesi' y la negativa a jugar con Messi

No es un Binter, no es un Ferrari, no es Superman. Tampoco Spiderman. El mejor fichaje de la UD Las Palmas estaba en el Anexo. La polivalencia y osadía de Valentín Pezzolesi (Santa Cruz de Tenerife, 19 años) derriban la fina barrera entre el silencio del vivero y la fama del Gran Canaria. Mitad Ángel López, mitad David Simón.

El lateral diestro cautivó desde la izquierda ante las lesiones de Enrique Clemente y Cristian Gutiérrez -vuela al Cádiz- para la segunda conquista del Carranza.

El plantel, cuerpo técnico, el vicepresidente Nicolás Ortega y la expedición al completo de la UD posan con el Carranza. / LOF

Este cúmulo de fatalidades le abrió la puerta a una presentación en el 'trofeo de los trofeos' que eleva su nómina de merecimientos. El guiño a la factoría fue total en esa banda izquierda de la UD con Rafa Cruz, solo 16 años, como escudero de la quinta de Quevedo. Miyashiro, Fuster y Jefté, que besó el escudo, hicieron los tantos en una remontada para hacer olvidar el síndrome de la coladera de Marbella.

Internacional sub 19 con España y que fue objeto de deseo de la AFA por sus raíces argentinas, es la gran apuesta del iluminado Rubén de la Barrera. Seguido por el Atlético de Madrid y FC Barcelona, la UD es Pezzolesi y la contundencia de Suárez. Herzog fue una bala en el corte y Marvin Park se apropió del lateral derecho. Son los cuatro fantásticos para el estreno liguero ante el Albacete.

Valentín frena a De la Rosa. / LOF

Con Horkas pidiendo salir y una lluvia de lesionados (Enrique, el saliente Cristian, Recobita, Cedeño, Ale García, Sandro Ramírez y Viti), este producto del filial de Juan Manuel Rodríguez y el Juvenil A de Héctor Nuez da un golpe sobre la mesa.

Otros como Luis García Fernández no lo vieron. Mientras Opoku se presenta y llega el italiano Bonfanti, el mejor fichaje es Valentín. Vuela y vale para todo. El domingo será titular ante el Albacete en el estreno liguero. Es la sonrisa del 'Carranza de la esperanza'.

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