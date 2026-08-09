La resaca del segundo 'Carranzazo'
El fichaje de la UD Las Palmas estaba en el Anexo: 'terremoto Pezzolesi' y la negativa a jugar con Messi
La polivalencia del lateral asombra en el 'Carranza de la esperanza' y abre una opción ante la venta de Cristian. "No hemos visto ni el 50% del pibe", avisan. Internacional juvenil, Argentina trató sin éxito reclutarlo
No es un Binter, no es un Ferrari, no es Superman. Tampoco Spiderman. El mejor fichaje de la UD Las Palmas estaba en el Anexo. La polivalencia y osadía de Valentín Pezzolesi (Santa Cruz de Tenerife, 19 años) derriban la fina barrera entre el silencio del vivero y la fama del Gran Canaria. Mitad Ángel López, mitad David Simón.
El lateral diestro cautivó desde la izquierda ante las lesiones de Enrique Clemente y Cristian Gutiérrez -vuela al Cádiz- para la segunda conquista del Carranza.
Este cúmulo de fatalidades le abrió la puerta a una presentación en el 'trofeo de los trofeos' que eleva su nómina de merecimientos. El guiño a la factoría fue total en esa banda izquierda de la UD con Rafa Cruz, solo 16 años, como escudero de la quinta de Quevedo. Miyashiro, Fuster y Jefté, que besó el escudo, hicieron los tantos en una remontada para hacer olvidar el síndrome de la coladera de Marbella.
Internacional sub 19 con España y que fue objeto de deseo de la AFA por sus raíces argentinas, es la gran apuesta del iluminado Rubén de la Barrera. Seguido por el Atlético de Madrid y FC Barcelona, la UD es Pezzolesi y la contundencia de Suárez. Herzog fue una bala en el corte y Marvin Park se apropió del lateral derecho. Son los cuatro fantásticos para el estreno liguero ante el Albacete.
Con Horkas pidiendo salir y una lluvia de lesionados (Enrique, el saliente Cristian, Recobita, Cedeño, Ale García, Sandro Ramírez y Viti), este producto del filial de Juan Manuel Rodríguez y el Juvenil A de Héctor Nuez da un golpe sobre la mesa.
Otros como Luis García Fernández no lo vieron. Mientras Opoku se presenta y llega el italiano Bonfanti, el mejor fichaje es Valentín. Vuela y vale para todo. El domingo será titular ante el Albacete en el estreno liguero. Es la sonrisa del 'Carranza de la esperanza'.
Un no a la Argentina de Messi y un 'sí quiero' a la luz del partenón del Roque Nublo. Ángel López, David Simón y el irreverente de la 'V'.
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