Y Jefté besó el escudo de la UD Las Palmas un 8 de agosto: "Me esperaba más tieso"

Y Jefté besó el escudo un 8 de agosto. Con un tanto de bandera, el Harry Kane de Las Chumberas se reivindica para hacer olvidar el fiasco de Iker Bravo. El delantero grancanario hizo el tercero de los amarillos y lo celebró de forma intensa. No hay bolos para el maratoniano, que el próximo domingo debuta ante el Albacete diez años después de su citación con Quique Setién.Es el fichaje que más expectativas ha levantado y ayer ponía en valor la capacidad de reacción tras el 1-0 en el minuto tres de la contienda de Izeta.

«Era el último encuentro de la pretemporada y era importante salir a ganar. Acabar con buenas sensaciones. Comenzamos bien con pelota, pero por mala suerte llegó el 1-0. El equipo supo reaccionar, no perdimos nuestro sitio y poco a poco nos hicimos con el control», realzó al término del pulso.

Agradece cada minuto de amarillo y no se corta con los festejos. «Los goles son lo más bonitos de esta profesión. Me veo muy bien, me esperaba más tieso.Llevamos muchos entrenamientos acumulados y ahora estamos con ganas de que sea domingo para poder comenzar con un triunfo en Liga ante nuestra afición».

Explicación a lo de Marbella

Por su parte, Manu Fuster realza que el resultados es lo de menos. Solo cuenta sumar en la mejoría del estado físico. «Las pretemporadas están para esto y el trabajo de un mes parece invisible».

Advierte que si se habían perdido tres partidos era, en gran parte, por el cansancio. «No das porque no quieras, las piernas se quedan sin energía. La idea es llegar lo mejor posible al estreno de la competición. El resultado es anecdótico en este punto de calendario. Hemos ofrecido un gran nivel ante un conjunto que se ha reforzado bien en este verano. Tiene mérito, pero seguimos porque queda mucho para ponernos en forma».

En relación a lo acontecido en Marbella, admite que «nos hubiese gustado estar más finos. Pero todo es un proceso; te quedas con una mala sensación con cada derrota pero hay que ver el día a día. El equipo estaba asimilando una nueva manera de jugar, de verlo y ahora llegarán los resultados».

Se emociona al coronarse en un trofeo de verano repleto de historia y con 72 ediciones. Del Real Madrid al Bayern Múnich han dejado su firma en esta cita. «Me acuerdo de verlo de pequeño por la televisión y te emociona».

Algo está cambiando

La UD aterriza hoy en Gran Canaria y realiza una suave sesión de trabajo en Barranco Seco. Mañana, hay jornada de puertas abiertas para la afición en el recinto de Siete Palmas para poder agasajar al plantel de De la Barrera. Al hecho de abrir el Gran Canaria a la afición, para que puedan seguir la sesión preparatoria, cabe añadir que el técnico coruñés sí ofreció la lista con los desplazados a Cádiz.

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Con más de 22.000 socios, la UD quiere acercarse de forma inteligente a su masa social, la tercera más numerosa de Segunda. Luis García no ofrecía la lista de convocados tanto en los desplazamientos como en los partidos de local. Este sábado, llega la previa de la primera jornada ante el Albacete. El estreno para el gallego y un equipo con sello de cantera. Y en ese reino, gobierna Jefté.