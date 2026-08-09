Pedri cumple su promesa del Mundial y sorprende con un cambio radical

Pedri prometió que si España ganaba el Mundial se teñiría de rubio. España fue campeona y, unas semanas después, el centrocampista ha cumplido su palabra con un cambio de imagen que ha sorprendido a sus seguidores.

El futbolista del Barça ha dejado atrás su habitual cabello oscuro para aparecer con un rubio platino, prácticamente blanco, enseñando él mismo el resultado en sus redes sociales.

“Pues eso, que las promesas están para cumplirlas”, escribió junto a las fotografías. Y recordó el pacto que había hecho durante el torneo: “Campeón del mundo = Pedri rubio”.

Pero todavía añadió una segunda promesa con bastante humor: “Y ahora prometo no eliminar el post”.

De campeón del mundo a rubio platino

La transformación llega después de que España conquistara el Mundial 2026, logrando la segunda estrella de su historia tras la conseguida en Sudáfrica 2010.

Pedri había dejado claro durante la competición qué ocurriría si la Selección conseguía levantar la Copa del Mundo: tendría que pasar por la peluquería.

La condición terminó cumpliéndose después de que España alcanzara la final y derrotara a Argentina.

Desde entonces quedaba una pregunta pendiente entre sus seguidores: ¿cuándo cumpliría Pedri su promesa?

La respuesta ha llegado ahora.

“Promesa cumplida”, resumió el propio jugador tras mostrar un aspecto muy diferente al que acostumbra.

Pedri no es el único que pasó por la peluquería

La celebración española también ha dejado otras transformaciones llamativas.

Gavi cumplió su compromiso y se tiñó el pelo de rosa después de que España se proclamara campeona.

Mucho más permanente fue la apuesta de Marc Cucurella. El lateral había prometido tatuarse el rostro de Luis de la Fuente si la Selección ganaba el Mundial y terminó pasando por el estudio de tatuajes para cumplir su palabra.

Ahora Pedri se suma a la lista con uno de los cambios más visibles: del cabello oscuro al rubio platino.

Las promesas que todavía siguen pendientes

No todos los campeones han saldado todavía sus particulares apuestas.

Ferran Torres aseguró que se raparía el pelo si España levantaba el Mundial, por lo que todavía queda por ver cuándo decide hacerlo.

Lamine Yamal, por su parte, prometió dejarse crecer barba y bigote durante tres semanas.

También quedan compromisos relacionados con los tatuajes. Borja Iglesias y Álex Baena anunciaron que se tatuarían la cara de Luis de la Fuente, mientras que Fabián Ruiz habló de hacerse un tatuaje relacionado con el Mundial, aunque descartó que fuese el rostro del seleccionador.

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Y probablemente una de las promesas más peculiares fue la de Mikel Oyarzabal, que aseguró que se haría socio del Athletic Club si España conquistaba el título.