Los aficionados de la UD Las Palmas aclaman a su ‘killer’: “Jefté va a marcar 25 goles”

Seis días para un estreno ilusionante. La UD Las Palmas afronta la semana de su debut ante el Albacete y, para rodearse del apoyo de su gente, el club organizó un entrenamiento a puerta abierta para que los aficionados que quisieran acercarse al Estadio de Gran Canaria pudieran ver a sus ídolos en acción. Entre los jugadores sobresalía un Jefté Betancor en quien los amarillos depositan su fe para que sea el pichichi del equipo y alcance los “25 goles”.

En la sesión de entrenamiento se pudo apreciar la ausencia de los lesionados Enrique Clemente y Ale García, mientras que Viti se ejercitó en solitario, por lo que ninguno podrá ser parte del equipo en el estreno en LaLiga Hypermotion. Quien sí formó parte del grupo fue un Sandro Ramírez que confía en volver a ver la luz al final del túnel más pronto que tarde. Dinko Horkas sigue entrenando con total normalidad junto a sus compañeros, a falta de conocer su futuro, al igual que jugadores como Abou Bassinga o Mateo Acimovic.

El ambiente vivido durante el entreno dirigido por Rubén de la Barrera era positivo, marcado por la ilusión ante el arranque del curso. Las sonrisas no faltaron durante el rondo inicial, en el que el equipo se dividió en tres grupos distintos, diferenciados por jerarquía: canarios con peso en el primer equipo junto a veteranos como Sergio Ruiz o Enzo Loiodice; un segundo grupo conformado por jugadores del primer equipo, capitaneado por Manu Fuster y Taisei Miyashiro; y un tercero formado por canteranos y jóvenes como Andrés Rodríguez. Durante el resto de la sesión hicieron trabajo con balón, disputaron un partidillo y realizaron ejercicios físicos para coger fondo de cara al estreno. Además la plantilla aprovechó para acercarse a firmarle autógrafos a varios de los presentes, cumpliendo así el sueño de varios niños.

La ilusión del gol

El jugador que más pasiones despertó durante la sesión fue Jefté Betancor. El ex del Albacete fue ovacionado por los aficionados a su entrada al entrenamiento y varios de los presentes afirmaron que es el mejor fichaje que ha hecho la UD. Es el caso de Rubén, un fiel a Las Palmas que afirma sobre el ariete: “Jefté es el fichaje que más me ha llamado la atención, es el que mejor lo ha hecho por el momento y confío en que meta 25 goles”.

Otros son algo más reservados con la cifra goleadora del ‘killer’, como Pedro, que lo definía así: “Es lo que nos hacía falta, alguien que no dude en disparar a puerta y que se le caigan los goles, de 15 no bajará este año”. Mientras, Mateo pone la cifra en 20, dos más de los que marcó con el Albacete el curso pasado en todas las competiciones.

Un aficionado que prefiere a otro fichaje antes que al delantero es Daniel, que se queda con Sergio Ruiz: “Era de mis jugadores favoritos durante su primera etapa”. Mientras, Amado suspira por Arana: “No me quedo con ninguno, el que nos hace falta es Carlos Arana del Racing”.

Iván Icígar Salvador

Un nuevo míster que da pie a la controversia

La elección de Rubén de la Barrera como entrenador del conjunto amarillo ha generado controversia entre la parroquia insular. De los fieles presentes en el entrenamiento, el más optimista con el gallego era Amado, que aprovechó para dejarle un recado al anterior técnico: “Luis García era un paquete, me quedo mil veces con Rubén de la Barrera, que prefiere un fútbol de ataque con el que los aficionados se divierten, en lugar de ir a por el 1-0 y amarrar el resultado”. Por su parte, Jorge, un joven aficionado al equipo, afirma que: “Me gusta el entrenador, creo que hay que entrenar un poco más para arreglar los errores del equipo por la forma de jugar, pero de momento me convence”.

No tan contento se mostraba Pedro, quien desconfiaba de De la Barrera por sus resultados en el pasado: “Viendo que descendió a la Cultu… no estoy muy contento con él, pero ojalá me equivoque. Tampoco es que prefiera a Luis García, puestos a elegir me gustaría un entrenador que se identifique con el club y el fútbol de la UD”.

Mateo analizaba que le gusta el estilo que propone el técnico, pero que, para llevarlo a cabo, se requiere de “una defensa fuerte y que sepa tocar la pelota como Mika o Barcia, hace falta fichar”.

Aficionados presencian el entrenamiento de la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria / Iván Icígar Salvador

El pueblo decide sobre la capitanía

La mayoría de aficionados se decanta por Kirian Rodríguez como portador del brazalete amarillo de cara al nuevo curso, por encima de un Jesé Rodríguez que se ha ganado el derecho a entrar en el debate por su historia de superación la temporada pasada. Garoé se decantaba por afinidad: “Kirian es mi jugador favorito del equipo porque, al igual que yo, es de Tenerife, pero siente el escudo de la UD. Me gusta cómo juega y es el mejor capitán que podemos tener porque lleva mucho tiempo en el club”.

El sentimiento mayoritario era el de poner al mediocentro de Candelaria como primer capitán, mientras que el exjugador del Real Madrid debería ser el segundo al mando. Así lo reflejaron Mateo, Rubén y Daniel. Por su parte, Pedro marcó claramente la diferencia entre uno y otro: “Kirian debe ser el capitán, Jesé es muy bueno, muy estrellita, pero Kirian tiene más cabeza y mejor saber estar”.

Quien iba a contracorriente era Jorge, un fiel defensor del ‘Bichito’: “El que más me gusta es Jesé y lo pondría de capitán, se lo ha currado mucho la temporada pasada y espero que siga dando ese buen nivel”.

Expectativas altas

Los aficionados presentes se mostraron confiados en hacer una gran temporada, en la que aspiran a ver al equipo de sus amores en la pomada por regresar a Primera División. Pedro marcaba el límite en “repetir lo hecho el año pasado, aunque creo que tenemos una plantilla más limitada”, mientras que el más optimista era Garoé, quien predecía que “la UD va a ascender de forma directa”.