La Tele Canaria se pone las pilas: ver doce partidos de la UD Las Palmas por cero euros y la opción del derbi

Televisión Canaria anunciará en las próximas horas su acuerdo ya cerrado con Mediapro, tenedor de los derechos audiovisuales de la Liga Hypermotion para la próxima temporada. De este modo, el Ente Público podrá iniciar sus emisiones correspondientes al nuevo curso 26-27 el domingo, en el Municipal de Ipurua, con motivo de la visita del CD Tenerife a Eibar.

En total, se verán un total de 12 compromisos del cuadro chicharrero y otros doce de la UD Las Palmas. La principal novedad del acuerdo alcanzado para la venidera campaña en la competición de plata es que, al menos a priori, no se excluye la emisión de uno de los dos derbis, el primero previsto para el mes de enero en el Estadio de Gran Canaria y el segundo, en Semana Santa en el Heliodoro.

En el caso de que Televisión Canaria tuviera acceso a alguno de los clásicos, entonces la cifra de partidos (un total de 24) se reduciría en uno. Es uno de los detalles del pacto, ya rubricado por el Administrador Único de RTVC, César Toledo, que se ha implicado personalmente en las negociaciones.

Respecto a las cifras del acuerdo, no han trascendido aún, pero no difieren demasiado de las fijadas para la campaña anterior. Entonces solo había un equipo canario en liza, la UD Las Palmas, y se abonaron 500.000 euros por 12 partidos.

Luego, en el tramo final de la competición, se logró arrancar a Mediapro un partido adicional (el disputado por los amarillos en Riazor) hasta hacer un total de 13 retransmisiones. La apuesta de Televisión Canaria por los dos representativos isleños en la Hypermotion comenzó en la pretemporada, con la emisión de un total de 14 partidos veraniegos, con la consiguiente inversión económica al respecto. La cifra aportada por el Ente para emitir los partidos estivales ha repercutido de forma notable en las finanzas de los clubes.

Además, sí hay margen para que TVC ofrezca los partidos de los representativos en las primeras eliminatorias de Copa del Rey. La ronda en la que se estrenan Tenerife y UD está prevista para el 28 de octubre. y la segunda que programada para el próximo 2 de diciembre de este año 2026.