Lunes de la afición en la UD Las Palmas: ovacionar a Valentín, selfie con De la Barrera y despedirse de Horkas

Regreso al Estadio de Gran Canaria tras el (1-1) de la ida de la semifinal del playoff de ascenso contra el Málaga del 7-J. 64 días después, la UD vuelve al partenón y lo hace con una sesión de trabajo (10.00 horas) para el público, que quedará ubicado en el sector de Tribuna. Con casi 23.000 abonados, conforma un guiño hacia la marea amarilla a seis días del estreno liguero en el recinto capitalino contra el Albacete Balompié. Los mimbres de moda son Jefté Betancor, fichaje y autor de dos dianas en esta pretemporada, así como Valentín Pezzolesi.

El lateral está de dulce, tanto por la derecha como por la izquierda, y ha derribado la puerta. Será titular ante la formación manchega y es seguido por el Atlético de Madrid, Real Sociedad y el FC Barcelona de Pedri González.

De cara al viaje a Cádiz para jugar la final del Carranza, el club pío pío ofreció la lista de convocados. Es otra novedad. Ejercitarse con público estaba reservado para las fechas navideñas. Con el acto de esta mañana se quiere acercar al equipo a los fieles, que han visto como con De la Barrera la cantera es protagonista. Lejos de los fichajes de los gigantes de la categoría como el Oviedo o el Mallorca, la UD parte con el reto de soñar con el playoff. 50 puntos y luego el triple salto mortal. Para ello, más allá de la presencia de platanitos, figuran reclamos para la grada como Jesé Rodríguez,Kirian, Sandro Ramírez o Taisei Miyashiro. Será también la primera ocasión para seguir con todo lujo de detalles la evolución del método De la Barrera.

La guarida de los 234 ‘kilos’

Tras un verano con mil interrogantes, ante el Cádiz se vio a una UD sólida, salvo los primeros minutos, y con desparpajo. Energía y un Rafa Cruz desatado, bien escoltado por Kirian, Fuster y Miyashiro -adquirido por 1,8 kilos-.

El club grancanario luce el tercer mejor dato de abonados de Segunda y se ha superado, 46 días después, el mazazo de caer eliminados ante un Málaga, que logró el sueño del ascenso con un marcado acento canterano. Vale como espejo para esta UD más austera, que confía en cerrar la venta de Horkas en las próximas fechas.

Es un ciclo sin Viera y con Kirian con el brazalete de capitán. El líder espiritual es el ‘20’ que contó con una actuación destacada ante los cadistas. En el recinto que será sede del Mundial 2030 con una reconstrucción por 234 millones, la UD alza el telón de un curso en el que no figura como el rival a batir.

En un segundo plano, quiere repetir la machada boquerona o clonar la épica del CD Mirandés, que se coló en el playoff de la 24-25. Modestia, cantera, De la Barrera y el partenón. La afición como motor para acabar con el oscurantismo y el búnker. El hacer pública la lista antes del desplazamiento es otro punto de la revolución. Luis García la ocultó para no dar pistas a los rivales, como declaró en la previa del pulso copero en Extremadura. Jefté, Valentín y Jesé se postulan como reyes del aplauso en el reencuentro de los 64 días.