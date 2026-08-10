Ramírez está 'on fire': "Vienen dos toros y la UD Las Palmas tendrá mejor defensa que el año pasado"

Un Ramírez 'on fire'. "Vienen dos toros y tendremos mejor defensa que el año pasado". El presidente de la UD Miguel Ángel Ramírez apuesta ciegamente por el rendimiento de Opoku y Bonfanti, que aterrizan en las próximas horas, para eclipsar incluso al rendimiento de Mika Mármol y Sergio Barcia en la pasada 25-26.

En relación al culebrón de la portería, confirma que están a la espera de la propuesta del club de los Emiratos, que es de "4,7 millones de dólares, que son cuatro millones al cambio. Y deben subir a cinco. Si no, pues Dinko competirá, ya tenemos a alguien se encargará de cambiar las redes y pintar las rayas del campo", determinó en todo jocoso tras la polémica sobre su amenaza el pasado miércoles en Teror.

Recuerda que "apostamos por Dinko cuando no era nada y lo hemos hecho para que tenga un valor de mercado. El equipo que lo quiera tiene que verlo así", advierte en los medios oficiales.

El peligro de los agentes

En relación a su verbo beligerante, sobre temas de mercado y activos de la UD, recordó que su deber es "defender los intereses de la UD". "Sé que hay gente a la que no le gustan mis declaraciones, pero estoy aquí para defender los intereses de la UD. Todo lo que vemos en el campo es mentira: los jugadores besan las camisetas y repiten que 'están encantados', pero por detrás llaman al representante para salir. Mi misión es que el jugador se sienta a gusto y querido por nuestra afición, aunque con la realidad de un representante que va por detrás...Como mismo Mika Mármol se fue y el dinero de su traspaso fue para él, yo tengo que defender los intereses de la entidad cuando a un jugador lo quiere otro equipo. Eso es lo que defendemos".

Deseado y soltar lastre

Para Arana, una declaración de amor eterna. "Se merece jugar en Primera y es su ilusión. Ojalá tenga esa suerte. Pero si no ocurriera se abren dos escenarios: que alguien de Primera lo pueda querer, pero si no tiene ese mercado no tiene otro equipo en Segunda que es la UD. Ahí se acaba la historia".

Cifra en "cuatro o cinco" la relación de jugadores que saldrán bajo la fórmula de cesión -ahí están Arvelo, Bassinga o Acimovic-. Ante el fiasco de no poder renovar a Pedrola, matiza que "no puedes competir con clubes de mayor poder económico; nos barren. Es como lo de Pedrola. Teníamos todo cerrado, con opción de compra y su contrato. Su representante se saca de la manga cobrar el doble porque el Oviedo se lo paga. Ahí no puedes hacer nada. Vendrá uno que será un magnífico jugador. Tenemos las cosas claras".

Terremoto Pezzolesi

Ramírez reclama paciencia con los nuevos valores como Valentín Pezzolesi, Rafa Cruz o Iván Medina. "Ahora todo el mundo habla de Pezzolesi, pero hace dos años lo querían matar porque cometió un penalti frente al Barça. ¿No apostamos por la cantera? ¿De dónde vienen? Vienen de la UD. Si tienes a un Rafa Cruz con 16 años, Aimar con 19 y Pezzolesi es porque son jugadores que se han ido haciendo".