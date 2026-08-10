La 'reconstrucción total' de la UD Las Palmas: aterrizan Opoku y Bonfantini, trece salidas y atentos al wasap de Arana

Cambio de guardia en la UD. Radiografía al show del fax. Adiós a Dinko Horkas, hola al zaguero diestro ghanés Nicholas Opoku y al central zurdo Giovanni Bonfanti. El meta croata -el mejor en el pasado curso-, suplente e inédito en la final de la 72ª edición del Trofeo Ramón de Carranza,ya tiene puesto un lazito.

El Al Jazira de la liga de los Emiratos Árabes es el destino del ‘1’ amarillo que llegó a coste cero en mayo de 2024 del fútbol búlgaro (PFC Lokomotiv Plovdiv). Este fichaje con la aplicación de la IA tiene los días contados. El club árabe ultima una mejora de su propuesta inicial, que se había congelado en cuatro millones.

Desde el club grancanario reclaman cinco y desde un pago único, así como el 50% de la plusvalía de su primera venta. Pendientes de ese millón de diferencia, el próximo 1 de septiembre concluye el mercado y el proyecto de De la Barrera se construye con los guardametas Churripi y el canterano Adri Suárez como pilares.

Horkas es la gran venta del verano UD, como lo fue en 2025 Alberto Moleiro con su vuelo al Villarreal CF (por 16 millones a abonar en cuatro plazos).

En relación a las adquisiciones, hoy aterrizan en el Aeropuerto de Gran Canaria Opoku y Bonfanti. Se aceleran los trámites federativos para que puedan estar en la relación de citados ante el Albacete -el domingo se alza el telón y desde las 20.30 horas en Siete Palmas-.

Son seis fichajes de la nueva UD, que pasa por los dos centrales, así como Sergio Ruiz, Jefté Betancor, Acimovic y Andrés Rodríguez. Dentro de la operación salida, Cristian Gutiérrez ya posa con la elástica del Cádiz. Se marcha cedido al cuadro cadista con opción de compra. A esta salida, cabe sumar otras doce en relación a los integrantes del plantel 25-26 con el ovetense Luis García Fernández.

Son Mika Mármol (Feyenoord), Sergio Barcia (Sporting Clube de Braga), Dinko Horkas (que apunta al Al Jazira United), Jonathan Viera ( Ratchaburi Football Club), Pejiño (Eibar), Gil (Eibar), Lukovic (Racing Club de Estrasburgo), Estanis Pedrola (Real Oviedo), Iker Bravo (Watford FC), Marc Cardona (sin equipo), Jaime Mata (sin equipo) y el Poeta Benedetti (sin equipo). Es una reconstrucción total con un protagonismo notorio de la cantera de la factoría del Anexo con príncipes como Valentín Pezzolesi, Rafa Cruz, Iván Medina, Elías Romero, Carlos Navarro, Villote o Aimar.

Arvelo, Acimovic, Bassinga...

Más allá de Cristian Gutiérrez, que llegó la temporada pasada de la SD Eibar tras abonar al club armero unos 750.000 euros, también se le busca acomodo a Adam Arvelo. El extremo tinerfeño tiene que curtirse con minutos y desde la competición. En el pasado curso, fue invisible para Luis García y luego dio el salto al Unionistas de Salamanca de Primera RFEF con una aportación residual. Tras un año casi blanco, solo participó en el primer bolo del verano con De la Barrera ante los Orlando Pirates.

Otro mimbre que demanda más protagonismo es Abou Bassinga. El canterano fue cedido al Ceuta en la 25-26 y dejó muestras de su nivel futbolístico en la categoría de plata. Ahora, anhela repetir la fórmula para dejar la Isla -ya militó también en el CD Mirandés a préstamo hace dos temporadas-.

También de corte ofensivo, Mateo Acimovic, sin minutos ante el Cádiz, es otro al que le busca una salida. Con solo 18 años, el esloveno puede actuar de interior y en la mediapunta. De la Barrera lo probó de delantero en una de las contiendas del stage de Marbella.

Sobre lo que falta por venir, es un extremo y Juan Carlos Arana. Pendientes de la evolución de los cinco lesionados (Ale García, Sandro Ramírez, Cedeño, Viti Rozada y Enrique Clemente), el alta del extremo potente no se antoja prioritaria.

Están Rafa Cruz y la readaptación de Viti y Marvin Park por el costado derecho. En ese proceso de readaptación, Pezzolesi maravilló por el lateral zurdo. En esa demarcación, también figuran Clemente, que hizo cinco goles en el pasado curso, y el platanito Villote.

Seis altas, pendientes de Arana y la conveniencia de prescindir del ansiado extremo. Un lazito para Horkas y cinco kilos que se traducen en una operación redonda. Vía libre para Churripi y Adri Suárez, que aún no ha debutado con la UD, tras presentarse en julio de 2025. Pero De la Barrera no se casa con nadie y es un devoto de la factoría amarilla. Esto es una revolución del Clipper con la pólvora del Harry Kane de Las Chumberas.

Cristian: "Nos vemos en el Carranza"

El lateral marbellí Cristian Gutiérrez, con contrato con la UD hasta junio de 2028, sale cedido al Cádiz CF, club que cuenta con una opción de compra. El propio jugador, que está lesionado, dio ayer sus primeras palabras como alta cadista: «Nos vemos pronto en el Carranza».

Con 126 duelos en Segunda, Gutiérrez ya pidió salir al término de la pasada edición liguera al ser superado por un pletórico Enrique Clemente. La notable actuación de Valentín Pezzolesi en la final del Carranza ha permitido mitigar esta ausencia, por la que se hizo una gran inversión (750.000 euros). De cara a la primera jornada, el maño Clemente es baja. Regresa contra el Girona en Montilivi, el próximo sábado 29 de agosto y desde las 20.30 horas.

Samu Costa, al Al-Nassr

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo ha pagado 22 millones por Samu Costa, centrocampista del RCD Mallorca del extécnico de la UD Luis García Fernández.

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En sus tres temporadas en Palma, el centrocampista luso disputó 108 partidos, en los que firmó ocho goles y logró cinco asistencias. A las órdenes de su nuevo entrenador, Ange Postecoglou, está llamado a reforzar la medular tras la salida de Marcelo Brozovic. El portugués coincidirá además con Cristiano Ronaldo y João Félix.