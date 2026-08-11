Cherubini y Arana para vestir de Armani a la UD Las Palmas: el toque final de la metamorfosis

Cantera, velocidad, vértigo y alto diseño en el reino de De la Barrera. Una UD bañada en descaro y osadía. En ese tablero de ambición por el renacer, Luigi Cherubini (Tivoli, Italia, 22 años) y el Loco Juan Carlos Arana (Las Palmas de Gran Canaria, 26) son las piezas que faltan del puzle mágico de la reconstrucción total. Una metamorfosis de Armani para huir del 'luisismo'.

Juan Carlos Arana. / LA PROVINCIA / DLP

El extremo italiano de la Roma, que coincidió con Estanis Pedrola en la Sampdoria en el pasado curso, está pendiente de un trámite administrativo para convertirse en el séptimo fichaje del ciclo barrerista tras las incorporaciones de Sergio Ruiz, Andrés Rodríguez, Jefté Betancor, Mateo Acimovic, Christian Opoku y Giovanni Bonfanti.

Cherubini. / LA PROVINCIA / DLP

Con seis cesiones en esta ventana del mercado -se cierra el 1 de septiembre-, el club giallorossi no puede ejecutar la séptima. Lo dicta el reglamento de la RFEF y UEFA. El extremo diestro, que actúa por la izquierda, es internacional absoluto y vale tres millones.

A cinco días del estreno liguero contra el Albacete Balompié en el Estadio de Gran Canaria (domingo, 20.30 horas, LaLiga TV), Sandro Ramírez trabaja con el grupo y la dupla Jesé-Jefté es oro puro -lograron 25 dianas en la 25-26-. Ale García vuelve en octubre y por los costados pide paso el juvenil Rafa Cruz y el japonés Taisei Miyashiro (se abonó 1,8 millones para tenerlo en propiedad).

Elías Romero es todo pundonor y otro que debe salir de la enfermería es Jere Recobita. Un ataque indomable que completaría Juan Carlos Arana. El delantero grancanario del Racing de Santander dejaría en siete la nómina de pistoleros de la factoría (Cruz, García, Jesé, Jefté, Sandro y Romero).

Cherubini. / LA PROVINCIA / DLP

Si los de José Alberto López se refuerzan, Arana sale. Y en esa espera, hasta el 1 de septiembre, Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD es categórico.

Descarte montañés y al Binter

«Es un canario que juega en el Racing y amigo. Se merece jugar en Primera y es su ilusión. Ojalá tenga esa suerte. Pero si no ocurriera se abren dos escenarios: que alguien de Primera lo pueda querer, pero si no tiene ese mercado no tiene otro equipo en Segunda que la UD. Ahí se acaba la historia».

El principal ejecutivo evoca además a la coincidencia de Pedrola con Luigi en la Samp. Es una pista. Un vínculo que confirma que el internacional transalpino era superior en la pizarra de Massimo Dotti al ahora jugador del Oviedo.

«Cuando vino Pedrola éste [Cherubini] era el titular y no jugaba Estanis. Vamos a ver si tenemos suerte y lo podemos traer (...) Estamos poniendo toda la carne en el asador. Este jugador tiene encantado a la dirección deportiva y al cuerpo técnico». Solo falta el trámite legal para que la Roma puede sumar un nuevo cedido. En ese laberinto, aguarda una UD con tintes de la versión de Jémez de la 10-11.

Pizarra más descarada

Para Ramírez, De la Barrera es un conquistador de sueños. Una pizarra revolucionaria y que ha descubierto para la causa a Valentín Pezzolesi. «Tiene la filosofía de García Pimienta o Luis García, quizá más atrevido y vertical. Ahora mantenemos el mismo juego y somos más verticales, que es lo que quería o pedía la gente. Este es el corte de entrenador que mejora nuestra filosofía. Se adapta a lo que queremos: apostar por los jóvenes y no tener miedo. Vamos a insistir en él, pierda cuatro o pierda cinco. Nos dará frutos para el proyecto».

Con Cherubini hay un acuerdo. Falta la luz verde legislativa. Por Arana, hay que esperar en una UD con marcado acento canterano. Adri Suárez, Valentín, Villote, Carlos Navarro, Rafa Cruz, Iñaki, Iván Medina, Bassinga, Elías Romero... En la pasada edición liguera con Luis García Fernández, solo debutó en Liga Iván Medina (alcanzó los ocho minutos en dos duelos).

«Ahora todo el mundo habla de Valentín Pezzolesi, pero hace dos años lo querían matar porque cometió un penalti frente al Barça [en su debut con Diego Martínez]. ¿No apostamos por la cantera?; ¿estos chicos de dónde vienen? Vienen de la UD. Si tienes a un Rafa Cruz con 16 años, Aimar con 19 y Pezzolesi es porque son jugadores que hemos venido haciendo», explica el presidente pío pío.

El negocio es la cantera. Moleiro (16 millones), Saúl Coco (7,5), Pedri (25), Viera (27)...Y no fichar mediocridades (Iker Bravo, Emenike, Ezekiel, Pietro Iemmello...). Ramírez saca la brújula y los platanitos son la vía para el equilibrio.

«El segundo equipo juega en lo que antes era la 2ª B. El tercer equipo está compitiendo en Tercera. Cuando llegué a Las Palmas [hace 21 años], el filial luchaba por no bajar a Preferente. Y no quedamos campeón de nada. Desde que soy presidente, el División de Honor ganó el título autonómico 19 años. Es un proyecto sostenible, con una estrategia de venta para mantener la estructura (...) A muerte por lo nuestro. Si hubiésemos subido era la Bonoloto. La estrategia estaba diseñada para Primera. Allí valdrían más. Somos un equipo vendedor por los gastos que genera. Y un club saneado».