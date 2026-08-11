El padre de Pedri aclara las calabazas al Tenerife: "La UD Las Palmas es mejor cantera"

La intrahistoria de las calabazas al CD Tenerife en el día grande de Tegueste. Desde el balón del municipio y para todo el planeta. Fernando González, padre del exjugador de la UD Las Palmas y estrella del FC Barcelona Pedri, recordó las razones por las que se decantaron por el equipo amarillo y descartaron jugar en la cadena tinerfeña, en la del Deportivo o Real Madrid.

"Decidimos ir a Las Palmas porque es mejor cantera", aclara el progenitor del Infante de Tegueste. Pedri y su familia rechazaron en dos ocasiones jugar en el Tenerife. En la primera, la propuesta no logró satisfacer y en la segunda ya era demasiado tarde. El tinerfeño aterrizó en la cadena amarilla en la 18-19 con 15 años para jugar en el Juvenil de primer año. A la siguiente edición liguera, ya subió al primer equipo de la mano de José Mel Pérez y fue traspasado al Barça por cinco millones -siguió jugando cedido en la UD-.

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Reconocimiento vecinal y un monarca para Tegueste. "Siempre llevo por bandera mi pueblo", recalcó el futbolista, que desde mañana se suma a la disciplina de Flick. Analiza el show del tanto de Ferrán y su implicación física en la gran final ante Argentina. "Tenía que correr por ellos y por España". Luego llegó el éxtasis. "A correr, a saltar, y casi ni me lo creía; para todos fue un día tremendamente especial [de su compañero Ferran Torres y que es tentado por el PSG]. Algo único que no esperas, desde que jugaba con mis amigos en la plaza era imposible soñar que iba a ganar un Mundial".