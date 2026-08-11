Sorteo exclusivo para suscriptores: gana una de las 3 entradas dobles para el UD Las Palmas-Albacete BP

La UD Las Palmas vuelve a casa y los suscriptores de LA PROVINCIA tienen la oportunidad de vivir el partido desde la grada. Con motivo del encuentro entre el conjunto amarillo y el Albacete BP, LA PROVINCIA pone en marcha un nuevo sorteo exclusivo para suscriptores con 3 entradas dobles en juego.

En total, tres ganadores podrán acudir acompañados al Estadio de Gran Canaria para seguir en directo uno de los encuentros que marcarán el inicio de la nueva temporada para el equipo amarillo en LALIGA HYPERMOTION.

Participar es sencillo: los suscriptores interesados únicamente tendrán que completar el formulario habilitado en esta misma noticia y entrar así en el sorteo de las entradas.

La UD Las Palmas regresa al Estadio de Gran Canaria

El encuentro ante el Albacete BP supone el retorno de la UD Las Palmas al Estadio de Gran Canaria para dar inicio a la nueva temporada en LaLiga Hypermotion.

La afición amarilla volverá a encontrarse con su equipo en casa en una jornada que permitirá recuperar el ambiente de fútbol en el recinto de Siete Palmas. El partido se disputará este domingo 16 de agosto, a partir de las 20.30 horas.

Será una nueva oportunidad para que los seguidores de la UD acompañen al conjunto grancanario desde la grada y vivan de primera mano el comienzo de un nuevo curso futbolístico.

Tres entradas dobles, en exclusiva para suscriptores

LA PROVINCIA sorteará 3 entradas dobles para el UD Las Palmas-Albacete BP, por lo que serán tres los suscriptores premiados y cada uno de ellos podrá asistir al encuentro con un acompañante.

La promoción es exclusiva para suscriptores de LA PROVINCIA, dentro de las ventajas y experiencias vinculadas a la suscripción del periódico que se pueden encontrar en el Club+.

Con este sorteo, LA PROVINCIA refuerza su apuesta por premiar la fidelidad de sus suscriptores y acercarlos aún más a los grandes acontecimientos deportivos de Canarias. Porque el fútbol no es lo mismo si te lo cuentan que si lo sientes a pie de campo.

¿Cómo participar en el sorteo?

Para optar a una de las tres entradas dobles, será necesario seguir estos pasos:

Ser suscriptor de LA PROVINCIA. Si aún no lo eres, suscríbete y únete a nuestra comunidad hoy mismo aprovechando nuestras ofertas válidas para la primera suscripción. Revisar que los datos de contacto estén correctamente actualizados en el área de usuario Mi cuenta para asegurarte de que tu correo y número de teléfono estén correctos. Rellenar los formularios de participación: al completarlos, ya estarás oficialmente inscrito en los sorteos.

👉 Apúntate al sorteo

Una vez enviado correctamente el formulario, el suscriptor quedará incluido entre los participantes del sorteo. Es importante facilitar datos de contacto válidos, ya que serán utilizados para localizar a los ganadores.

Cada una de las tres personas premiadas recibirá dos entradas para asistir al encuentro entre la UD Las Palmas y el Albacete BP.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

Una vez finalizado el periodo de participación, LA PROVINCIA realizará el sorteo entre las participaciones válidas recibidas de sus suscriptores.

📅 El sorteo se celebrará al mediodía del viernes 14 de agosto y LA PROVINCIA contactará con los afortunados de inmediato a través de los datos registrados en su perfil de usuario. Por este motivo, resulta imprescindible comprobar y mantener actualizada la información personal en la sección 'Mi cuenta'.

Ser suscriptor de LA PROVINCIA tiene premio

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Si eres suscriptor y quieres acompañar a la UD Las Palmas en su regreso al Estadio de Gran Canaria, solo tienes que completar el formulario de participación. Tres entradas dobles esperan ganador.

¡Mucha suerte a todos y nos vemos en el Estadio de Gran Canaria! ✨⚽💛