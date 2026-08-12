Giovanni Bonfanti, el sucesor de un ‘21’ que pierde magia en la UD Las Palmas: “Sé que tengo mucha presión por llevar este dorsal”

Nueva presentación de un fichaje en la UD Las Palmas. Esta vez fue el turno de Giovanni Bonfanti, defensa central de la generación de 2003, que llega cedido con opción de compra procedente de la Atalanta, donde ganó la Liga Europa en la temporada 2023-24.

El director deportivo del club, Luis Helguera, define al zaguero de Milán como “un central zurdo que puede jugar también de lateral y que nos puede ayudar a generar superioridades y conexiones”. Además, valoró positivamente su salida de balón, algo primordial para los defensas en el fútbol que busca Rubén de la Barrera, y su capacidad en el juego aéreo gracias a sus 1,88 metros.

Un aspecto que llamó la atención de propios y extraños fue la elección de su dorsal. Después de la salida de Jonathan Viera rumbo a Tailandia este verano, parecía que ninguno de los jugadores del año pasado ni de los primeros fichajes se atrevía a coger el testigo del Mago de La Feria. Sin embargo, el defensa italiano aceptó el reto, dejando la curiosidad de ver justamente a un jugador de corte defensivo portando un dorsal que invita a pensar en la magia: “Me han contado la historia de este número y la importancia que tiene para este equipo. Sé que tendré mucha presión, pero estoy preparado. Haré todo lo posible para rendir al máximo y honrar esta camiseta, porque sé cuánto pesa en este club y quiénes la han llevado”.

Giovanni Bonfanti, el sucesor de un ‘21’ que pierde magia en la UD Las Palmas / LP/DLP

Conocedor de la importancia del club para la Isla

Bonfanti dejó clara su predisposición para llegar al club desde el primer momento: “El primer contacto fue la semana pasada y para mí fue una decisión muy sencilla. Desde el principio supe que quería venir aquí”. Además, era conocedor de lo que significa la camiseta de la UD Las Palmas en Gran Canaria, algo que le atrajo especialmente: “Del proyecto deportivo, lo que más me llamó la atención fue el amor que se siente por la camiseta de la UD en esta Isla, la unidad que hay en este grupo de personas. Es algo que he podido apreciar estos dos días”.

El campeón de la Liga Europa se autodefine como un jugador de equipo y señala que su principal objetivo individual es “ponerme a disposición del equipo, hacerlo lo mejor posible sobre el campo y ayudar al equipo a conseguir sus metas”. En cuanto a lo que se han marcado como equipo, no se atreve a hablar de ascenso y apela a “ganar el mayor número de partidos posibles y después ya se verá”.

El central italiano se presentó en sociedad cogiendo el relevo del icónico número de Jonathan Viera / LP/DLP

Cómodo con el balón en los pies

Si algo necesitaba esta nueva UD Las Palmas de Rubén de la Barrera era un central que se sintiera cómodo con el balón en los pies, un jugador sobre el que arrancar la jugada desde atrás. Tras la salida de Mika Mármol y Sergio Barcia, especialmente del primero por su condición de zurdo, era un perfil que pedía a gritos un equipo que no encontró un sustituto natural durante la pretemporada. Por suerte para la parroquia amarilla, Bonfanti se ve cómodo en esas labores: “Estoy acostumbrado a ello. Además, vengo a jugar a un país en el que se caracterizan por el buen trato de pelota y con ese estilo vienen de ganar un Mundial. Estoy preparado para jugar en España”.

Además, otro aspecto que sentará como agua de mayo al míster gallego es la polivalencia del italiano, quien, además de ser un jerarca en el centro de la defensa, puede actuar en los laterales: “Yo soy central de formación, pero cuando es necesario también puedo jugar como lateral izquierdo. Me pongo a disposición del entrenador y del equipo y estoy preparado”, declaraba el exjugador de la Atalanta. Por otro lado, confirmó que podría debutar pronto: “Físicamente me siento bien, estoy preparado para estrenarme”.

Italia gusta en Gran Canaria

La UD Las Palmas le está cogiendo el gusto a pescar en el fútbol italiano, lugar donde Luis Helguera tiene varios contactos tras su etapa como futbolista profesional. Ya el año pasado, la afición insular pudo gozar del rendimiento de Lorenzo Amatucci como el capo de la medular. Aunque Bonfanti declara que no habló con él antes de venir, sí está dispuesto a repetir sus hazañas: “Sé que hizo una temporada muy buena el año pasado e intentaré hacer lo que hizo él y más”.

Con quien guarda una relación es con Luigi Cherubini, quien está a la espera de que la Roma solucione un problema administrativo para poder recalar en la UD. El jugador de Milán declara que “Luigi es mi amigo, pero no sé si podré jugar con él esta temporada, aunque claro que me gustaría si existe la posibilidad”.