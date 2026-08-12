El valor de la 'quinta del Carranza': Pezzolesi, Medina y Cruz pueden dejar 45 millones a la UD Las Palmas

Las expectativas económicas de la quinta del Carranza. Negocio a la vista. La apuesta por los platanitos Valentín Pezzolesi, Iván Medina y Rafa Cruz, con el ascenso a Primera para su promoción, puede dejar una cifra jugosa de 45 millones. Las últimas ventas de Saúl Coco (7,5 milones en 2024) y Alberto Moleiro (16 en 2025) dejaron 23,5 en dos años.

El conejero voló al Torino y el atacante se ha consagrado en el Villarreal CF con diez goles y seis asistencias en la 25-26. Se quedó fuera de la lista de España para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México a última hora y se perdió la opción de conquistar el oro de Nueva York con Pedri y Yeremy. Pezzolesi, Iván Medina y Rafa Cruz no tienen dorsal profesional. Blindados con el contrato marco que firman los canteranos desde edad juvenil en la cadena -cláusula de diez millones-, están predestinados al éxito. En el caso de lateral tinerfeño y de origen argentino, es internacional Sub-19 y uno de los rostros de moda.

Con el ascenso y su explosión en Primera, puede dejar una cifra próxima a la de Moleiro con el Villarreal. Por otro mimbre de la cantera como Valles, la UD rechazó una oferta de diez millones. El meta de La Rinconada, que pasó por Las Palmas Atlético, solo tenía un año en Primera. Maravilló y no renovó. Le llovieron las propuestas. Ese curso en el ático del balón, en el reino de los Vinícius o Bellingham, Valles deleitó y disparó su cotización. Algo similar al caso de Roque Mesa, que con dos temporadas en la máxima categoría elevó su caché a doce kilos.

Noticias relacionadas

Medina y su capacidad de generar fútbol le convierten en una pieza de mercado muy interesante. El interior teldense es uno de los protegidos de De la Barrera. En el caso de Cruz, solo 16 años, está atado hasta junio de 2029 y juega por la izquierda. No ha debutado de manera oficial y lo hará con el técnico coruñés. Fue titular en la final del Carranza y es otro de los grandes atractivos de la nueva UD. Un producto de la factoría como Pezzolesi, dorsal más allá del 25 y con contrato del filial, percibe 20.000 euros brutos. Se ve mejorado con la participación en Segunda. Iñaki, por ejemplo, ya luce dorsal profesional y el sueldo mínimo es de 98.000 brutos (60.000 netos).