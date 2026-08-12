Los secretos de De la Barrera, el revolucionario de la UD Las Palmas: "Tiene cosas de Jémez y no se casa con nadie"

Un Jémez 2.0. 417 goles a favor en su periplo de técnico y la apuesta descarada por el vivero del Anexo de Siete Palmas con seis platanitos. El rostro de un orden revolucionario que para el sistema de análisis de datos predict motion -tras acometer 21.000 simulaciones-, la UD acabará LaLiga en tercera plaza. Le brindan un 20% de opciones de subir directo y 46% de playoff.

El estratega amarillo Rubén de la Barrera (A Coruña, 41 años) debuta este domingo ante el Albacete Balompié, club con el que ascendió a Segunda (2022), para hacer bailar al Gran Canaria al son de su rock and roll. Decibelios, velocidad, descaro y una lluvia de sistemas -del 4-2-3-1 al 4-4-2-.

Un motivador insaciable que ha encontrado la mejor versión de Valentín Pezzolesi (19 años) a base de confianza. El lateral lidera la quinta del Carranza y es el cabecilla de la nueva hornada que completan Iván Medina (22), Rafa Cruz (16), Elías Romero (22), Carlos Navarro (22), Aimar Domínguez (19) o el lateral zurdo Víctor Villote (21).

La colección de atrevimiento evoca al estallido de la 2010-11 en el fútbol profesional de Viera, Vitolo, Aythami Álvarez, Vicente Gómez -ahora asistente de la dirección deportiva de Luis Helguera-, Raúl Lizoain, Armiche, Juanpe, Randy, Hernán Santana o Tyronne.

Platanitos curtidos al son de los veteranos. Junto a la quinta del Carranza de Pezzolesi, figuran Kirian Rodríguez (30), Álex Suárez (33), Sandro Ramírez (30) o Jesé (32). En este cruce de generaciones radica el éxito. Para aleccionar a los Viera y Vitolo, figuraban Javi Guerrero (34 en aquel 2010), Josico, Antonio Guayre o Pedro Vega.

Sin miedo a las jerarquías

Desde el corazón de Barranco Seco, bendicen el nuevo credo barrerista. «No se casa con nadie, maneja diferentes ideas y es consciente de la necesidad de apostar por los más jóvenes. Va en el escudo y el ADN. No mira el DNI», valora un profesional amarillo. Será normal ver en el banquillo a rostros de jerarquía como Kirian, Sergio Ruiz o el propio Jesé.

Se necesitan pulmones en la medular y en el frente ofensivo para ese trabajo sin balón tan salvaje. Una partitura de puro descaro que se asemeja a la de Paco Jémez de la 10-11, con Álvaro Cejudo, ahora segundo de De la Barrera, como mimbre explosivo.

El técnico coruñés no es Luis García Fernández. El ahora preparador del millonario RCD Mallorca solo hizo debutar a Iván Medina en competición oficial -Liga o playoff-. Solo jugó ocho minutos. Se mantuvo abonado al cinturón de seguridad del Enrique Clemente, Mika, Barcia y Amatucci. Ya solo queda el maño en nómina. Llegan Nicholas Opoku y Giovanni Bonfanti, que hoy es presentado, pendientes de un acople definitivo.

Puerta abierta, la lista...

El nivel de Álex Suárez y Herzog convenció en el último bolo ante el Cádiz. Valentín (i) y Marvin Park actuaron en los laterales ante las bajas de Enrique Clemente y Viti Rozada por lesión. Sergio Ruiz, Kirian, Fuster, Taisei Miyashiro, Rafa Cruz y Jefté Betancor. La entrada de Jesé por el juvenil Cruz se perfila como el único cambio.

Aguarda un Albacete Balompié (13,8 millones vale el plantel por los 30,65 de la UD) con los fichajes del examarillo Rober González, Corpas, Soberón, Sergio Ortuño y Carlos Marín. Dirigidos por Alberto González, Jefté Betancor se reencuentra con su pasado más inmediato. Sin margen para los sentimientos, se examina el método Barrera en el partenón amarillo de los 23.014 abonados. Luego dos salidas exigentes como Ceuta y Girona en un inicio terrorífico. Se realizó una sesión a puerta abierta y ofreció la lista antes del viaje para jugar el Carranza.

Luis García Fernández patentó el rigor defensivo (encajó 40 goles en 42 jornadas) y se olvidó de la cantera. Cayó en semifinales del playoff de ascenso. Presión elevada y recuperar el balón en cuestión de segundos. Sello preciosista, de gran manejo de balón y vertical. Llegar a la meta contraria en tres toques y potenciar el juego aéreo. La UD entra en una nueva dimensión con De la Barrera, que luce una Biblia poliédrica.

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«Lo vamos a pasar bien», predicó en su presentación. Con urticaria a la euforia, se viene una partitura descarada y con acción constante en las dos áreas. 479 goles en su ciclo como entrenador en España y Portugal y 366 en contra. El Carranza marca el camino y reina la cantera.